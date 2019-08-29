0553 313 94 23

Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:40
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığımevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 31


İstanbul: Az bulutlu 30


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Bursa: Az bulutlu ve açık 32


Adana: Parçalı ve az bulutlu 36


Antalya: Az bulutlu ve açık 37


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı bulutlu 29


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ Rektörü Çalış’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
    1. ERÜ Rektörü Çalış’ın 30 Ağustos Zafer..
    2. İçişleri Bakanlığı: "Tunceli merkez..
    3. Yalova polisinden şafak baskını
    4. Küresel piyasalar yoğunlaşan veri..
    5. Develispor transferlere devam ediyor
    6. Çad'da silahlı çatışma: 11 ölü
    7. Uyuşturucu tacirleri ’Bozo’ya takıldı
    8. İzmir’de şüpheli ölüm
    9. Katar'dan abluka uygulayan ülkelere..
    10. İnşaat maliyet bedelleri belirlendi
    11. 4 gündür haber yok! Abdulmecid Osman..
    12. YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli..
    13. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    14. İşsiz kalan gazeteciler yeni iş..
    15. Mersin'de cimnastik şöleni
    16. Resmi Gazete atamaları Jandarma Genel..
    17. Yurtta hava durumu
    18. Kara yollarında son durum
    19. ABD'den ilginç suçlama: 'F-35..
    20. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne..
    21. Erhan Can kimdir? Tuğgeneral Erhan Can..
    22. YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli..
    23. Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?
    24. Ercan Yaşin kimdir? Resmi Gazete terfi..
    25. Abdullah Başçı kimdir? Abdullah Başçı..
    26. Kara yollarında durum
    27. Altın Konseyi açıkladı: Türkiye'de 314..
    28. Dolar güne hareketli başladı! İşte..
    29. Başkan Erdoğan imzaladı: Kritik atama..
    30. Afganistan'da kadın polislere silahlı..
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası