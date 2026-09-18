Eyüpsultan’daki otobüs faciasında acı haber! Can kaybı 3’e yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eyüpsultan’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarptıktan sonra alevlere teslim olan yolcu otobüsündeki can kaybı arttı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç, hastanede 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Nazlı’nın 13 yaşındaki ablası Yüsra Seraç da aynı kazada hayatını kaybetmişti.
İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen otobüs kazasından bir acı haber daha geldi.
Kaza, 13 Eylül’de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde saat 18.40 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktı.
Kısa sürede alevlerin sardığı otobüste 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Ağır yaralılar arasında bulunan 10 yaşındaki Nazlı Seraç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yoğun bakımda 4 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük Nazlı’dan acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Nazlı’nın hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3’e yükseldi.
Ablası Yüsra da aynı kazada hayatını kaybetti
Facianın en acı ayrıntılarından biri ise Seraç ailesinin yaşadığı kayıp oldu. Kazada ilk anda hayatını kaybeden iki kişiden birinin Nazlı’nın 13 yaşındaki ablası Yüsra Seraç olduğu öğrenildi.
Böylece aynı kazada iki kardeş yaşamını yitirdi.
Üç kardeşten 7 yaşındaki Ali Osman Seraç ise kazadan sağ kurtuldu. Hastanede gözetim altında tutulan Ali Osman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.