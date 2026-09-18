Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor
Latin Amerika ve Karayipler'deki gecekondu tipi evlerde yaz aylarında yaşanan aşırı ısınma sorununa karşı araştırmacılar, geri dönüştürülmüş süt ve meyve suyu kutularından hazırlanan düşük maliyetli yalıtım levhalarını test etti. Kutuların içindeki ince alüminyum tabakanın ısı ışınımını geri yansıtarak mükemmel bir ısı bariyeri oluşturduğu ve doğal havalandırmayla desteklendiğinde iç mekan sıcaklığını 3,3 dereceye kadar düşürdüğü belirlendi. Metrekare maliyeti 1 euronun altında kalan bu dâhiyane yöntem, yüksek maliyetli yalıtım imkanı olmayan dar gelirli haneler için devrim niteliğinde bir alternatif sunuyor.