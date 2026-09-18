  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evinin balkonunda resmen para basmaya başladı: Yılda tam 2 ton üretiyor, siparişlere yetişemiyor Yapay zeka artık yalan da söylüyor Tam 109 yıldır denizin dibindeydi: İçindeki ölümcül patlayıcılar birden denize sızmaya başladı Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor “Hiçbir açıklamam yok” diyerek sessizliğe büründü: İsrail temsilcisi, Türkiye gerçeği karşısında resmen dilini yuttu İsrail’den gelen itiraf her şeyi değiştirdi: “Erdoğan hayatımda gördüğüm en zeki siyasetçi” Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor 500 kilometre öteden nokta atışı: ROKETSAN’ın yeni süpersonik harikası, İsrail’i ezip geçerek Rampage’i tarihe gömdü Denza Z9S ön satışa çıktı: 1.100 km menzil, 1.193 beygir güç seçeneği Nobel ödüllü bilim insanı uyardı! Belki de bir yıl kaldı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Latin Amerika ve Karayipler'deki gecekondu tipi evlerde yaz aylarında yaşanan aşırı ısınma sorununa karşı araştırmacılar, geri dönüştürülmüş süt ve meyve suyu kutularından hazırlanan düşük maliyetli yalıtım levhalarını test etti. Kutuların içindeki ince alüminyum tabakanın ısı ışınımını geri yansıtarak mükemmel bir ısı bariyeri oluşturduğu ve doğal havalandırmayla desteklendiğinde iç mekan sıcaklığını 3,3 dereceye kadar düşürdüğü belirlendi. Metrekare maliyeti 1 euronun altında kalan bu dâhiyane yöntem, yüksek maliyetli yalıtım imkanı olmayan dar gelirli haneler için devrim niteliğinde bir alternatif sunuyor.

#1
Foto - Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Dünya genelinde bir milyardan fazla insanın gecekondu tipi veya kendi imkanlarıyla inşa edilmiş yapılarda yaşadığı belirtildi. Özellikle sıcak iklimlerde, yetersiz yapı kalitesi ve mekanik soğutma sistemlerinin bulunmaması bu evleri aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Araştırmada, bölgedeki evlerin mevcut koşulları dikkate alınarak vatandaşların kendi imkanlarıyla uygulayabileceği dört farklı düşük maliyetli çatı iyileştirmesi değerlendirildi. Araştırmacılar, farklı Latin Amerika ve Karayipler lokasyonlarında mevcut iklim koşullarının yanı sıra 2050 yılına ilişkin öngörülen iklim senaryolarını da değerlendirdi. Çalışmada evlerin çatısında kullanılabilecek dört düşük maliyetli yöntem karşılaştırıldı.

#2
Foto - Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Bu yöntemler arasında geri dönüştürülmüş süt kutularından oluşturulan yalıtım levhaları, yansıtıcı bariyer, silindirik baca ve güneş bacası yer aldı. Testlerde en etkili sonuçlardan biri geri dönüştürülmüş süt ve meyve suyu kutularından hazırlanan yalıtım levhalarında görüldü. Ambalajların içerisinde bulunan ince alüminyum tabaka, ısı ışınımının bir bölümünü geri yansıtarak çatının altında düşük maliyetli bir ısı bariyeri oluşturuyor. Levhaların çatı yalıtımında kullanılması ve belirli saatlerde doğal havalandırmayla desteklenmesi, yöntemin etkisini daha da artırıyor.

#3
Foto - Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Bu tür içecek ve süt kutularında kullanılan çok katmanlı malzemenin uygun şekilde bir araya getirilmesiyle çatıya uygulanabilen düşük maliyetli bir yalıtım levhası oluşturulması hedefleniyor. Böylece hem atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi hem de sıcaklığın iç mekana geçişinin azaltılması amaçlanıyor. Yöntemin dikkat çeken özelliklerinden biri de düşük maliyeti oldu. Araştırmacıların değerlendirmelerine göre geri dönüştürülmüş süt kutularından hazırlanan sistemin maliyeti metrekare başına 1 euronun altında kalıyor.

#4
Foto - Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Bu durum, özellikle yüksek maliyetli yalıtım sistemlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde yöntemi alternatif bir çözüm haline getiriyor. Araştırmacılar, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava koşullarının daha belirgin hale gelmesinin, özellikle soğutma sistemlerine erişimi kısıtlı evlerde aşırı ısınma riskini artırabileceğine dikkat çekti. Araştırmada küresel ısınmanın devam etmesi halinde, süt kutusu yalıtımının doğal havalandırmayla birlikte kullanılması durumunda 2050 yılında iç ortam sıcaklığını 3,3 dereceye kadar düşürebileceği öngörüldü.

#5
Foto - Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Araştırmacılar böylece yalnızca bugünün sıcaklık koşullarına değil, gelecekte artması beklenen sıcaklıklara karşı da düşük maliyetli bir çözüm geliştirmeyi amaçladı. Sistemin bir diğer özelliği ise oldukça basit olması. Araştırmacılar, yöntemin insanların kendi evlerinde uzman desteğine ihtiyaç duymadan uygulanabilmesi için ayrıntılı bir kurulum kılavuzu da hazırladı. Bu sayede düşük gelirli hanelerin, pahalı klima veya kapsamlı bina yenilemelerine ihtiyaç duymadan, mevcut yapıları üzerinde kendi imkanlarıyla bazı iyileştirmeler yapabilmesi hedefleniyor. Çatı yalıtımının bir evin toplam inşaat maliyetinin yaklaşık yüzde 5 ila 10'unu oluşturduğu belirtilirken, geri dönüştürülmüş ambalajların kullanılması maliyeti daha erişilebilir seviyelere çekebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Gündem

ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Craig Burns adlı yabancı uyruklu şahsın Türk mutfağına olan tutkusu nedeniyle Sinop’a yerleşmesi sos..
Lavrov’dan savaş alarmı! "Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor"
Gündem

Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova’yı tehdit olarak göstererek Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandığını söyl..
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin kararı

Gürsel Tekin, tedbir kararının kaldırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını ve göre..
Avrupa ülkesinden Türkiye itirafı: Örnek alıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye itirafı: Örnek alıyoruz

Avrupa ülkesi Polonya'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi. Polonya Başbakan Yardımcısı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz savunma sa..
CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!
Gündem

CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti!

Mahkemenin aldığı tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Gürsel Tekin ve ekibi hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gel..
Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı
Ekonomi

Rusya şimdi de Türkiye'nin denizin altındaki hazinesine göz dikti: Görüşmeler başladı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya birçok gıda tedarikini Türkiye'den yapıyor. Moskova şimdi de Türkiye'nin deniz altındaki zenginliği kon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23