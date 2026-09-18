Evlerin çatısına süt kutusu koymaya başladılar! Sebebini duyanlar şaşıp kalıyor

Araştırmacılar böylece yalnızca bugünün sıcaklık koşullarına değil, gelecekte artması beklenen sıcaklıklara karşı da düşük maliyetli bir çözüm geliştirmeyi amaçladı. Sistemin bir diğer özelliği ise oldukça basit olması. Araştırmacılar, yöntemin insanların kendi evlerinde uzman desteğine ihtiyaç duymadan uygulanabilmesi için ayrıntılı bir kurulum kılavuzu da hazırladı. Bu sayede düşük gelirli hanelerin, pahalı klima veya kapsamlı bina yenilemelerine ihtiyaç duymadan, mevcut yapıları üzerinde kendi imkanlarıyla bazı iyileştirmeler yapabilmesi hedefleniyor. Çatı yalıtımının bir evin toplam inşaat maliyetinin yaklaşık yüzde 5 ila 10'unu oluşturduğu belirtilirken, geri dönüştürülmüş ambalajların kullanılması maliyeti daha erişilebilir seviyelere çekebilir.