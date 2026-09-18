Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

ALTI İÇENDEN BİRİ... Araştırmada tütün ürünü kullandığını belirten katılımcılar arasında bırakma eğilimi de öne çıktı. Kullanıcıların Y,9’u tütün kullanımını bırakmayı düşündüğünü ifade etti. Araştırma sonuçları, koruyucu düzenlemelerin yanı sıra bırakma hizmetlerine erişimin güçlendirilmesinin de önemli bir ihtiyaç alanı olduğunu gösterdi. Araştırma, yeni tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin zarar algısının da yüksek olduğunu gösterdi. Katılımcıların ?,3’ü elektronik sigarayı, ?,9’u pu ürünlerini, ?,5’i ısıtılmış tütün ürünlerini sağlığa zararlı olarak değerlendirdi.