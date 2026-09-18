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Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

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Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

Yeşilay’ın, Sağlık Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulan sigara düzenlemesine ilişkin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması, tütün ve nikotin kullanımına yönelik yeni düzenlemelere toplumdan yüksek destek geldiğini ortaya koydu.

#1
Foto - Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

Dijital araştırmaya katılanların yüzde 91,4’ü, çocukları ve gençleri tütün ile nikotin bağımlılığından korumaya yönelik yeni düzenlemeleri desteklediğini belirtti. Araştırma, toplumun yaklaşık yüzde 90’ının tütün kontrolüne yönelik yapılacak düzenlemelere olumlu yaklaştığını gösterdi.

#2
Foto - Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

Yeşilay’ın genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Türkiye’de her yıl tütüne bağlı hastalıklardan 100 binden fazla kişi kaybediliyor. Bunun 18 binini hiç sigara içmeyen pasif içiciler oluşturuyor. Bir sivil toplum kuruluşu olarak hem içmediği hâlde sigaradan ölenlerin hem de içtiği hâlde bırakmak isteyenlerin hakkını korumak zorundayız. Bu sebeple Sağlık Bakanlığının tütün ürünlerine ilişkin yapmayı planladığı düzenlemelerin yanındayız. Bunu yaptığımız iki çalışmayla halka da sorduk. Halkımız da çocukların ve genç nesillerin geleceği için bu düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etti” dedi.

#3
Foto - Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

Araştırmanın öne çıkan sonuçlarından biri, çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin bağımlılığından korunmasına yönelik düzenlemelere verilen yüksek destek oldu. Dijital araştırmaya katılanların ?,4’ü, çocukları ve gençleri tütün ve nikotin bağımlılığından koruyacak yeni düzenlemeleri desteklediğini belirtti. Dijital araştırmada, 2015 ve sonrasında doğanlara tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasını öngören yaklaşıma destek ?,3 olarak ölçüldü.

#4
Foto - Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

ALTI İÇENDEN BİRİ... Araştırmada tütün ürünü kullandığını belirten katılımcılar arasında bırakma eğilimi de öne çıktı. Kullanıcıların Y,9’u tütün kullanımını bırakmayı düşündüğünü ifade etti. Araştırma sonuçları, koruyucu düzenlemelerin yanı sıra bırakma hizmetlerine erişimin güçlendirilmesinin de önemli bir ihtiyaç alanı olduğunu gösterdi. Araştırma, yeni tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin zarar algısının da yüksek olduğunu gösterdi. Katılımcıların ?,3’ü elektronik sigarayı, ?,9’u pu ürünlerini, ?,5’i ısıtılmış tütün ürünlerini sağlığa zararlı olarak değerlendirdi.

#5
Foto - Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

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