Türk Halkının %90’ı bu yasağı destekliyor

Yeşilay’ın genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Türkiye’de her yıl tütüne bağlı hastalıklardan 100 binden fazla kişi kaybediliyor. Bunun 18 binini hiç sigara içmeyen pasif içiciler oluşturuyor. Bir sivil toplum kuruluşu olarak hem içmediği hâlde sigaradan ölenlerin hem de içtiği hâlde bırakmak isteyenlerin hakkını korumak zorundayız. Bu sebeple Sağlık Bakanlığının tütün ürünlerine ilişkin yapmayı planladığı düzenlemelerin yanındayız. Bunu yaptığımız iki çalışmayla halka da sorduk. Halkımız da çocukların ve genç nesillerin geleceği için bu düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etti” dedi.