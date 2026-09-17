İmamoğlu davasında flaş savunmalar! İSFALT sanıkları hakim karşısında hesap verdi!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık İSFALT uygulama şefi Ahmet Savaş savunma yaptı.

Sanık Savaş, görev ve yetkisinin sözleşmenin imzalanmasının ardından kontrol teşkilatı kapsamında sahadaki teknik denetimin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olduğunu belirterek, iddianamede kendisine yakıt tankeri temini ve fazla personel çalıştırılmasına ilişkin suçlamalar yöneltildiğini söyledi.

Bilirkişi raporunda, İBB tarafından gerçekleştirilen ana ihale kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerin İSFALT tarafından tek bir ihaleyle karşılandığının kabul edildiğini belirten sanık Savaş, bu değerlendirmeden hareketle fazla personel çalıştırıldığı ve ihtiyaç olmadığı halde yakıt tankeri temin edildiği sonucuna ulaşıldığını aktardı.

"İhaleler ayrı, yetkimiz saha kontrolüyle sınırlı!" Hak edişler henüz kesinleşmedi!

Savaş, "Ancak bu değerlendirme fiili ihale yapısının tamamını yansıtmamaktadır. İBB'den alınan hizmetin gerekliliklerinin karşılanabilmesi amacıyla İSFALT tarafından 2 ayrı ihale gerçekleştirilmiştir. Bunlardan iş makineleri kiralama işi ilgili firma tarafından, kar küreme araçları ve personel temini işi başka firma tarafından üstlenilmiştir. Bu 2 ihalenin kapsamları birbirinden farklıdır." şeklinde savunma yaptı.

Ana ihalede öngörülen hizmetin eksiksiz şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin ilgili firma tarafından, bu iş makinelerinde görev yapacak personel ile yakıt ikmalinin sağlanmasına yönelik yakıt tankerinin ise farklı firmadan temin edildiğini dile getiren sanık Savaş, haksız kazanç sağlanmadığını ileri sürdü.

Bir diğer tutuksuz sanık İSFALT Mühendislik ve Planlama Müdürü Çağrı Mazı da Haziran 2022'de göreve başladığını belirterek, iddianamede "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlaması yöneltildiğini söyledi.

İSFALT bünyesindeki tüm işlemlerin yetkili kişilerin kontrol ve denetiminde, mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini savunan Mazı, hizmet işlerinde nihai ödeme ve alacak durumunun kesin hesap raporuna dayalı kesin hak edişle belirlendiğini, ara hak edişlerin ise geçici ödemeler olduğunu iddia etti.

Söz konusu sözleşmeye ilişkin kesin hesabın ve kesin hak edişin henüz yapılmadığını belirten Mazı, bu nedenle bilirkişi raporundaki tespitlerin nihai olmayan ara hak edişlere dayandığını savundu.

Tutuksuz sanıklardan İSFALT Kontrol Teşkilat Üyesi Mustafa Kaplan da yetki ve sorumluluğunun sözleşme sonrası saha uygulamalarıyla sınırlı olduğunu, ihale öncesi süreçler ile iş artışı kararlarında herhangi bir yetkisinin bulunmadığını savunarak suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanıklardan Nuri Alpay, İSFALT'ta saha mühendisi olarak 2020 yılında göreve başladığını belirterek, görevinin saha kontrolü, teknik koordinasyon ve hak edişe esas tespitlerle sınırlı olduğunu söyledi.

İhale hazırlığı ile araç ve personel sayılarının belirlenmesinde yetkisinin bulunmadığını savunan Alpay, kamu zararına veya haksız kazanca neden olmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Savunma yapan diğer tutuksuz İSFALT çalışanları da suçlamaları reddetti.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.