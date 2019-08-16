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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya’nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:31
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya’nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


İzmir: Az bulutlu 31


Adana: Parçalı bulutlu 34


Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:31
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