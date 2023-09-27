  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Piyasayı koklayan Kapalıçarşı esnafından gram altın tahmini: 31 Aralık'ta artık göremeyebiliriz

Yunanistan’ı felaket bekliyor: Yunanistan'dan o kritik çağrı üstüne sokağa çıkan pişman olacak! Sular altı...

Su bulmak için o ilimizin altı üstüne getirilecek! Türkiye'ye duyuruldu

Katarlılar milyarlarca dolarlık para aktaracaklar! Borsada hızlı yükselişi: Piyasa değeri 38 milyar dolar! 11 bin 738 çalışanı var

Paşayeva için Türkiye'den ekip gitti: Dünya basınından takip ediliyor! Son rapor ne? Dikkat çeken ayrıntı

11 milyar dolarlık projeyi Türkiye'den çeken ABD bin pişman! Başlarına gelmeyen kalmadı, ne ödedilerse olmadı

Cevdet Yılmaz: Batılılar gibi sömürme peşinde koşmadık

Bir AB ülkesi daha tercih etti, alıyor: F-16 savaş uçak kullanımda ama F-35 hava kuvvetleri kervanına katıldı

Avrupa Komisyonu yasak istedi, Çin'i ayağa kaldırdı! Flaş açıklama: Çinli otomobil üreticileri için soruşturma! Ülke şokta

Kanada parlamentosundaki Nazi skandalı istifa getirdi
Gündem Yurtta hava durumu
Gündem

Yurtta hava durumu

Yeniakit Publisher
2023-09-27 09:31:00 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı bulutlu 29
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23