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Yurtta hava durumu

Yurdun genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:44:27 -
Yurtta hava durumu

Yurdun genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul’un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 32


İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu 29


İzmir: Az bulutlu ve açık 38


Adana: Az bulutlu ve açık 39


Antalya: Az bulutlu ve açık 40


Samsun: Az bulutlu ve açık 22


Trabzon: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kıyı kesimleri puslu 19


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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