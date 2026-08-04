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Ekonomi
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Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

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Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Yeşil ve gri pasaportta yeni düzenleme yürürlüğe girerken, vizesiz gidilebilen ülkeler merak konusu oldu.

#1
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

İçişleri Bakanlığı, elektronik talep formu uygulamasını hayata geçirerek pasaport başvurularında kullanılan ıslak imza ve fiziki mühür şartına son verdi.

#2
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Yeşil (hususi), gri (hizmet) ve bordo (umuma mahsus) pasaportların gidebildiği ülkeler farklıdır. En büyük avantaj yeşil ve gri pasaportlardadır; özellikle Avrupa'da birçok ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlar. Ancak her ülkenin kalış süresi ve giriş şartları farklı olabilir. Seyahat öncesinde güncel durumu kontrol etmek önemlidir. İŞTE TEK TEK PASAPORTLARIN FARKI...

#3
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Bordo pasaport için sadece "vizesiz ülkeler" değil, vizesiz + kapıda vize + e-Vize ile gidilebilen ülkeler birlikte değerlendirildiğinde sayı 110'un üzerine çıkıyor. Tam liste ise kategori kategori şöyle:

#4
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER Avrupa (13) Arnavutluk Bosna-Hersek Karadağ Kosova Kuzey Makedonya Sırbistan Moldova Gürcistan Azerbaycan Belarus Ukrayna KKTC Andorra

#5
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

#6
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

#7
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

ASYA (15) Japonya Güney Kore Malezya Singapur Tayland Endonezya Hong Kong Makao Filipinler Brunei Kazakistan Kırgızistan Özbekistan İran Katar

#8
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

AMERİKA (16) Arjantin Brezilya Şili Kolombiya Peru Ekvador Venezuela Uruguay Paraguay

#9
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Surinam Guyana Trinidad ve Tobago Dominika Saint Kitts ve Nevis Saint Vincent ve Grenadinler Antigua ve Barbuda

#10
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

AFRİKA (14) Fas Tunus Güney Afrika Botsvana Mauritius Seyşeller Esvatini Sao Tome ve Principe

#11
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Gambia Senegal Ruanda Zambiya Angola Libya (belirli şartlarla)

#12
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

OKYANUSYA (7) Fiji Vanuatu Samoa Mikronezya Cook Adaları Niue Palau

#13
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

KAPIDA VİZE (VİSA ON ARRİVAL) Maldivler Nepal Sri Lanka Kamboçya Laos Bahreyn Kuveyt Tanzanya Mozambik

#14
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Madagaskar Komorlar Uganda Zimbabve Etiyopya Cibuti Togo Benin

#15
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Burundi Gine-Bissau Yeşil Burun Adaları (ön kayıtla) Tuvalu Tonga Marshall Adaları Solomon Adaları

#16
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

E-VİZE İLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER Avustralya Yeni Zelanda Hindistan Pakistan Vietnam Umman Birleşik Arap Emirlikleri

#17
Foto - Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!

Kenya Nijerya Bahreyn Myanmar Papua Yeni Gine Gabon Fildişi Sahili/ kaynak: haber7

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