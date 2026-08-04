Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler!
Yeşil ve gri pasaportta yeni düzenleme yürürlüğe girerken, vizesiz gidilebilen ülkeler merak konusu oldu.
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Yeşil ve gri pasaportta yeni düzenleme yürürlüğe girerken, vizesiz gidilebilen ülkeler merak konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı, elektronik talep formu uygulamasını hayata geçirerek pasaport başvurularında kullanılan ıslak imza ve fiziki mühür şartına son verdi.
Yeşil (hususi), gri (hizmet) ve bordo (umuma mahsus) pasaportların gidebildiği ülkeler farklıdır. En büyük avantaj yeşil ve gri pasaportlardadır; özellikle Avrupa'da birçok ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlar. Ancak her ülkenin kalış süresi ve giriş şartları farklı olabilir. Seyahat öncesinde güncel durumu kontrol etmek önemlidir. İŞTE TEK TEK PASAPORTLARIN FARKI...
Bordo pasaport için sadece "vizesiz ülkeler" değil, vizesiz + kapıda vize + e-Vize ile gidilebilen ülkeler birlikte değerlendirildiğinde sayı 110'un üzerine çıkıyor. Tam liste ise kategori kategori şöyle:
VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER Avrupa (13) Arnavutluk Bosna-Hersek Karadağ Kosova Kuzey Makedonya Sırbistan Moldova Gürcistan Azerbaycan Belarus Ukrayna KKTC Andorra
ASYA (15) Japonya Güney Kore Malezya Singapur Tayland Endonezya Hong Kong Makao Filipinler Brunei Kazakistan Kırgızistan Özbekistan İran Katar
AMERİKA (16) Arjantin Brezilya Şili Kolombiya Peru Ekvador Venezuela Uruguay Paraguay
Surinam Guyana Trinidad ve Tobago Dominika Saint Kitts ve Nevis Saint Vincent ve Grenadinler Antigua ve Barbuda
AFRİKA (14) Fas Tunus Güney Afrika Botsvana Mauritius Seyşeller Esvatini Sao Tome ve Principe
Gambia Senegal Ruanda Zambiya Angola Libya (belirli şartlarla)
OKYANUSYA (7) Fiji Vanuatu Samoa Mikronezya Cook Adaları Niue Palau
KAPIDA VİZE (VİSA ON ARRİVAL) Maldivler Nepal Sri Lanka Kamboçya Laos Bahreyn Kuveyt Tanzanya Mozambik
Madagaskar Komorlar Uganda Zimbabve Etiyopya Cibuti Togo Benin
Burundi Gine-Bissau Yeşil Burun Adaları (ön kayıtla) Tuvalu Tonga Marshall Adaları Solomon Adaları
E-VİZE İLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER Avustralya Yeni Zelanda Hindistan Pakistan Vietnam Umman Birleşik Arap Emirlikleri
Kenya Nijerya Bahreyn Myanmar Papua Yeni Gine Gabon Fildişi Sahili/ kaynak: haber7
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