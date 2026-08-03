  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz İstanbul Büyükçekmece'de korkutan olay! Toprak kayması meydana geldi, ekipler teyakkuza geçti! 15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi! Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!" Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı! İkide bir Türkiye’ye havlayan meczup, ülkesine Netanyahu'nun abisinin heykelini dikti Gazze ateşkesinde de yan çizdiler… İblis’in tohumları kan dökmekte ısrarlı Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! 4 maddelik çözüm önerisi sundu
Dünya 'Çok para kazanıyorlar' diyen Trump o şirketleri hedef aldı: Bu hoşuma gitmiyor
Dünya

'Çok para kazanıyorlar' diyen Trump o şirketleri hedef aldı: Bu hoşuma gitmiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
'Çok para kazanıyorlar' diyen Trump o şirketleri hedef aldı: Bu hoşuma gitmiyor

Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump; "Arz sıkışıklığından dolayı enerji devi şirketler çok fazla para kazanıyorlar. Bu hoşuma gitmiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ExxonMobil ile Chevron'un ikinci çeyrekte açıkladığı yüksek karlara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Arz sıkışıklığından dolayı çok fazla para kazanıyorlar. Bu hoşuma gitmiyor." dedi.

Donald Trump, kendini serbest piyasa ekonomisinin güçlü bir savunucusu olarak tanımlayarak, "Bunu söyleyecek en son kişi belki de ben olmalıyım, çünkü serbest piyasa ekonomisinin büyük bir savunucusuyum." ifadesini kullandı.

İran ile gerilim sona erdiğinde petrol fiyatlarının adeta dibe vuracağını savunan Trump, ExxonMobil ve Chevron'un çok fazla para kazandığını dile getirdi.

Trump, "Bir şirketin, bir önceki yıla göre 12 kat daha fazla kar ettiğini gördüğünüzde bunun bir kısmını halka geri vermeli. Perakende satış fiyatını, yani tüketici fiyatını düşürseler iyi olur. Çok fazla para. Bunu söylediğime şaşırabilirsiniz ama açık ve net söylüyorum; bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

ExxonMobil ve Chevron ikinci çeyrekte üç haneli kar artışı açıkladı

ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron, 31 Temmuz'da 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurmuştu.

ExxonMobil, net karının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 105,1 artışla 14,5 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti.

Chevron da aynı dönemde net karının yıllık yüzde 384,8 artarak 12,1 milyar dolara çıktığını açıklamıştı.

Trump’tan İran açıklaması! Müzakere masası yeniden kuruluyor
Trump’tan İran açıklaması! Müzakere masası yeniden kuruluyor

Dünya

Trump’tan İran açıklaması! Müzakere masası yeniden kuruluyor

ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz
ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz

Dünya

ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz

Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu
Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu

Dünya

Trump, "İran'ın son şansı" diyerek duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23