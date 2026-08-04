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Türkiye
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Yeniakit Publisher
İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat

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IHA Giriş Tarihi:

İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece kulübü denen çukurda çıkan iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı.

#1
Foto - İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat

Birbirlerini darp eden şahısların ayakta durmakta güçlük çektiği anlarda polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı.

#2
Foto - İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, alkollü şahıslar ayakta durmakta güçlük çekti.

#3
Foto - İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat

O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların daha sonra birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

#4
Foto - İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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