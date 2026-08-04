İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece kulübü denen çukurda çıkan iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece kulübü denen çukurda çıkan iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı.
Birbirlerini darp eden şahısların ayakta durmakta güçlük çektiği anlarda polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı.
Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, alkollü şahıslar ayakta durmakta güçlük çekti.
O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların daha sonra birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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