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Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:48:44 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 34


İstanbul: Az bulutlu ve açık 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 38


Adana: Az bulutlu ve açık 39


Antalya: Az bulutlu ve açık 40


Samsun: Az bulutlu ve açık 31


Trabzon: Az bulutlu ve açık 31


Erzurum: Az bulutlu ve açık 24


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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