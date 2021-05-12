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Yurtiçi piyasalar kapandı! Dolar...
Ekonomi Yurtiçi piyasalar kapandı! Dolar...
Ekonomi

Yurtiçi piyasalar kapandı! Dolar...

Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaları kapandı. Son işlem gününde dolar 8,39 seviyesini test etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:46:00 -
Yurtiçi piyasalar kapandı! Dolar...

Yurtiçi piyasaların bayram dolayısıyla tatile girdiği işlem gününde dolar şu sıralarda 8,39'un üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda Fed cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının düşük olduğu görülürken, Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında düşüş kaydetti.

Güne 8.28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, yurtiçi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve kurda 8.38 seviyesinin üzeri test edildi.

Dolar 16.45 itibariyle 8,39 seviyesinde işlem görüyor.

Bloomberg Dolar Endeksi'nde yükseliş yüzde 0.1 olarak kaydedildi. Türkiye'nin risk primi 401 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 17.94 seviyesinde.

Borsa, kısa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0.24 değer kaybederek, günü 1.441,33 puandan tamamladı.

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