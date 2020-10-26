Yurtiçi Kargo, ekonomiye en çok katkı sağlayan "tek kargo şirketi" oldu

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi'nin ortak çalışması ile hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi araştırma sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan 30 şirket arasında yer alan tek kargo şirketi Yurtiçi Kargo oldu.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Ekonomiye Fayda Endeksi ile Türkiye ekonomisine ve sosyal hayata en çok fayda sağlayan markalar belirlendi.

İlk kez 2019'da gerçekleştirilen, bu yıl ikincisi hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi (2020), Türkiye İtibar Akademisi ile Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünün ortak çalışması sonucu yayımlandı.

Türkiye ekonomisine ve sosyal hayata en çok fayda sağlayan markaların ve kurumların, elmas, platin ve altın olmak üzere 3 şekilde kategorize edildiği rapor, 12 bin kişiyle yapılan ve toplamda 140 bin dakikalık görüşme sonucunda elde edildi.

Araştırma sonucu Yurtiçi Kargo, en değerli grup olan elmas kategorisinde yer aldı.





- "Her şart ve koşulda müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, gelişen teknoloji ile birlikte perakende ticaretin en kilit noktasında yer almaktan ve vatandaşlara kaliteli hizmet vermekten dolayı gurur duyduklarını aktardı.

Araştırma sonuçlarına göre elde ettikleri unvanı, pandeminin en yoğun olduğu dönemde sahada görev yapan arkadaşları adına kabul ettiklerini belirten Hamzaoğlu, "Araştırma sonucunda tek kargo şirketi olarak yer almanın yanı sıra 3 farklı kategorinin en değerli grubunda olmak bizi onore etti. Biz her şart ve koşulda müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde kargo sektörünün ve e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını, pandemi ile birlikte kargo sektörünün, parekende ticaret akışının can damarı haline geldiğini vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"On binlerce işletmenin iş ortağı olarak, her ay 81 ilde vatandaşlarımızın evlerine kadar hizmet götürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk kargo şirketi olarak kurulduğumuzdan bu yana müşterilerimize kesintisiz bir şekilde en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kars'taki bir pasaj esnafının ürettiği peyniri Edirne'deki vatandaşımıza taşımaktan, Gaziantep'te yaşayan bir vatandaşımızın Almanya'da yaşayan akrabasına göndereceği hediyeyi taşımaktan gurur duyuyoruz.

Geldiğimiz noktada Yurtiçi Kargo, artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir şirket haline gelmiş durumda. İstediğiniz herhangi bir şube/acentemizden dünyanın her yerine kargo taşıyabiliyoruz. Erzurum'da tespih üreten küçük esnafın dünyanın her yerine satış yapabilmesini mümkün hale getirdik. İstediğiniz şube/acentemizden bu hizmeti alabilirsiniz."







- "72 farklı kampanya ile mesafeleri ortadan kaldırıyoruz”







Fahrettin Hamzaoğlu, yerel esnafın hedef pazarlarını büyütmelerini sağlamak amacıyla oluşturdukları 72 farklı kampanya ile mesafeleri ortadan kaldırdıklarını belirterek, "e-ticaret yapmak isteyen bir esnafımız, eğer sözleşme yapacak kadar büyük bir hacme sahip değilse bu kampanyalardan faydalanmasını sağlıyoruz ve ciddi indirimler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

e-ticaret yaparak kapısına kilit vurmaktan kurtulan esnafın yardımcısı olmaktan gurur duyduklarını aktaran Hamzaoğlu, "Pandemi sürecini de Sağlık Bakanlığı ve BTK gibi devletimizin kurumlarıyla koordine olarak, onların sunduğu tedbir kararlarına harfiyen uyarak atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız ve biz her zaman ülke ekonomisine fayda sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.