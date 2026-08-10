  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu
Spor
4
Yeniakit Publisher
İngilizler'den açıklama geldi: Beşiktaş istiyordu: Newcastle bitiriyor, geri döndü artık!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngilizler'den açıklama geldi: Beşiktaş istiyordu: Newcastle bitiriyor, geri döndü artık!

Beşiktaş, Marsilya'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'le ilgilenmişti. Ancak Premier Lig temsilcisi Newcastle United işi bitirmek üzere...

#1
Foto - İngilizler'den açıklama geldi: Beşiktaş istiyordu: Newcastle bitiriyor, geri döndü artık!

Ekonomik sıkıntıları bulunan Marsilya'nın oyuncu satışlarına devam etmesi gerekiyor. Danimarkalı ön libero Pierre-Emile Hojbjerg de gönderilmesi beklenen isimlerden biriydi. Beşiktaş, Fransız ekibine 10 milyon euroluk teklif sunmuş ancak reddedilmişti. Şu anda 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - İngilizler'den açıklama geldi: Beşiktaş istiyordu: Newcastle bitiriyor, geri döndü artık!

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın hem Marsilya hem de oyuncu cephesiyle büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. İngiltere kaynaklı haberlere göre; bu hafta içinde resmi imzaların atılma ihtimali son derecek yüksek... 1.85 boyundaki ön libero tekrar İngiliz futboluna dönmeye hazırlanıyor.

#3
Foto - İngilizler'den açıklama geldi: Beşiktaş istiyordu: Newcastle bitiriyor, geri döndü artık!

Pierre-Emile Hojbjerg, daha önce Southampton ve Tottenham gibi kulüplerde uzun süre görev yaptı. Yani Premier Lig tecrübesine sahip... Danimarkalı futbolcunun ailesinin de Newcastle United seçeneğine çok sıcak baktığı ifade edildi. Pierre-Emile Hojbjerg, ortak bir kararla Ada'ya dönecek gibi gözüküyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu
Gündem

Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

CHP’den belediye başkanı seçilen ancak koltuğa oturur oturmaz milletin parasını iç ederek yolsuzluk, rüşvet ve fuhuşa bulaşan siyasilerin av..
4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü
Dünya

4 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan helikopter ormana düştü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde turistik uçuş düzenleyen bir şirkete ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yit..
Sirke nasıl yapılır? Sağlık için uzun süredir tedavi amaçlı kullanılıyor
Kadın - Aile

Sirke nasıl yapılır? Sağlık için uzun süredir tedavi amaçlı kullanılıyor

Sirke, fermente edilmiş ve asidik bir tat profiline sahip doğal bir üründür. Meyve veya tahıllardan elde edilen sirke, gıda ve sağlık alanın..
Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı
Gündem

Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı

“Millet aç, geçinemiyor” söylemleri gündemden düşmezken Bankalararası Kart Merkezi'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin verileri dikkat çeki..
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23