İngilizler'den açıklama geldi: Beşiktaş istiyordu: Newcastle bitiriyor, geri döndü artık!
Beşiktaş, Marsilya'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'le ilgilenmişti. Ancak Premier Lig temsilcisi Newcastle United işi bitirmek üzere...
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Beşiktaş, Marsilya'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'le ilgilenmişti. Ancak Premier Lig temsilcisi Newcastle United işi bitirmek üzere...
Ekonomik sıkıntıları bulunan Marsilya'nın oyuncu satışlarına devam etmesi gerekiyor. Danimarkalı ön libero Pierre-Emile Hojbjerg de gönderilmesi beklenen isimlerden biriydi. Beşiktaş, Fransız ekibine 10 milyon euroluk teklif sunmuş ancak reddedilmişti. Şu anda 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Premier Lig ekibi Newcastle United'ın hem Marsilya hem de oyuncu cephesiyle büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. İngiltere kaynaklı haberlere göre; bu hafta içinde resmi imzaların atılma ihtimali son derecek yüksek... 1.85 boyundaki ön libero tekrar İngiliz futboluna dönmeye hazırlanıyor.
Pierre-Emile Hojbjerg, daha önce Southampton ve Tottenham gibi kulüplerde uzun süre görev yaptı. Yani Premier Lig tecrübesine sahip... Danimarkalı futbolcunun ailesinin de Newcastle United seçeneğine çok sıcak baktığı ifade edildi. Pierre-Emile Hojbjerg, ortak bir kararla Ada'ya dönecek gibi gözüküyor.
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