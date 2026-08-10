İngilizler'den açıklama geldi: Beşiktaş istiyordu: Newcastle bitiriyor, geri döndü artık!

Pierre-Emile Hojbjerg, daha önce Southampton ve Tottenham gibi kulüplerde uzun süre görev yaptı. Yani Premier Lig tecrübesine sahip... Danimarkalı futbolcunun ailesinin de Newcastle United seçeneğine çok sıcak baktığı ifade edildi. Pierre-Emile Hojbjerg, ortak bir kararla Ada'ya dönecek gibi gözüküyor.