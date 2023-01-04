İsmet Mısırlıoğlu, yeniakit.com.tr için özel bir yazı kaleme aldı.

Mısırlıoğlu'nun "Yurtdışı milletvekilliği reforme edilsin!" başlıklı yazısı şu şekilde:

Zafer Sırakaya, kınama, tepki verme ve insan hakları konusunda çifte standart uyguluyor!

Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide annenin Berlin'de iki yıldır yaptığı eylemlere bir kez olsun destek vermeye gitmedi. Kadıncağız sorununa henüz çözüm bulmuş değil. Aksine üzüntü ve kederden dolayı kanser oldu ve tedavisi sürüyor.

Türkiye'de Diyarbakır annelerine destek veren AK Parti, Almanya vekilleri yüzünden tepki alıyor.

PKK korkusundan mıdır bilinmez, Berlinli anneden desteğini esirgiyor.

Sürekli Türkiye'deki insan haklarından dem vuran Mustafa Yeneroğlu ise aynı şekilde Maide hanımın eylemine bir kez olsun destek vermeye yanaşmadı. Onun derdi başka insanlar ve gruplar olmalı.

Ak Parti son seçimlerde 'Almanya kontenjanından' İstanbul listesinden Mustafa Yeneroğlu ve Zafer Sırakaya'yı TBMM'ne göndermişti.

Her iki vekil de Almanya'lı Türklere hizmet verme konusunda sınıfta kaldı.

Mustafa Yeneroğlu meclise girmek için AK Parti'yi kullandı. Seçildikten sonra partiden istifa etti fakat vekilliği bırakmadı. İşi gücü Fetö'cü ablaları destekleyip sözde KHK mağduru kocalarının serbest kalması için mücadele etti. Osman Kavala'nın Almanya 'sözcüsü' gibi davrandı, destek twitleri attı.

ALMANYA SEÇİM BÖLGESİ OLMALI

Hükümetin artık Almanya'dan bu işlevsiz, toplumda hiç bir karşılığı olmayan metodla milletvekili gönderme sevdasından vazgeçmesi gerekiyor.

Burayı seçim bölgesi ilan etmeli.

Almanya'dan giden oylar bizim hanemize yazılsın. Bu durumda buradan iki değil yaklaşık 10 vekil çıkar. Burada bile haksızlığa uğruyoruz.

Bu konuda meclisin yeni bir düzenlemeye gitmesi kaçınılmaz oldu artık.

Göçmen Bakanlığı kurulsun!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) hiç bir derdimize derman olmuyor.

Ahbap çavuş ilişkisiyle sağa sola proje kılıklı para dağıtmaktan vazgeçmeli.

Şu ana kadar FETÖ hakkında Almanca kitap çıkarmayı bile akıl edemedi. Ona danışmanlık sunanlar arasında Ferösever unsurların bulunmasından olmasın!

2023 seçim arifesinde kafamızı kumdan çıkarmamız, Almanların deyimiyle başımızla çivi çıkmamız gerekiyor.

Aksi takdirde eski güçüne güç katan FETÖ Almanya'da seçimleri etkileme ve hatta manipule etme konusunda hiç boş durmayacaktır.

Unutmayalım ki, AK Parti 2018 seçimlerinde Almanya'da yüzde 65 oranında oy almış ve bu rakam AK Parti'nin seçimi kazanmasında en önemli faktör olmuştu.