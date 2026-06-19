Damat adayı dehşet saçtı: Ayrılmak isteyen nişanlısı ile babasını katletti

Dehşet olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı. Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Damat, yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi’yi vurdu. Baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken Jandarma ekiplerinin olayın faalini yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kuaför olan Lamiya Azazi’nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi sonrası yaşandığı öğrenildi.

Eşi ve kızını kaybeden Temem Azazi, "Kızımın nişanlısı dün geldi, 1 gün önce de ayrılmışlardı. Önce babasını sonra kızımı vurdu. Kız ayrılma kararı almıştı. Aralık ayında nişanlanmıştı ve dün ayrılma kararı almışlardı. Allah’a havale ediyorum. Hem kızımı hem kocamı kaybettim. Canım çok yanıyor" dedi.