Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

Bir kamu kurumu olan ve 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Batı’dan devşirme ‘Babalar Günü’ dolayısıyla yaptığı paylaşımda, alenen suçu ve suçluyu överek bir skandala imza attı.

BABALAR GÜNÜ BAHANE ‘HIRSIZ’I ÖVME ŞAHANE

İBB başkanlığının attığı mesajda, yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet gibi suçlamalar ile Silivri Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ile yine İmamoğlu İnşaat hakkında ayyuka çıkan yolsuzluk iddiaları sebebiyle daha önce ifadesine başvurulan baba Hasan İmamoğlu’nun fotoğraflarına yer verilmesi, ‘Suçu ve suçluyu övmek’ olarak yorumlandı.

Yakın zamanda "Çocuklarının ciğerini yesinler ama yine de iyileşemesinler" diyerek papaz bedduuası eden baba Hasan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yakın bir isme giderek, ‘Oğlum bir cahillik yaptı. Beni Erdoğan ile görüştürün’ dediği iddialarının üzerinden birkaç gün bile geçmeden İBB tarafından yapılan bu paylaşım, “İstanbul’a hizmet etmesi gereken, trafik sorununu, altyapı sorunun çözmesi gereken CHP’li belediye, özel bir günü bahane edip, babasının elini öpen İmamoğlu görseli paylaşarak, hırsızlığı, yolsuzluğu kamufle etmeye çalışmakta. Suçluyu övmeye yönelik algı peşinde koşanlardan hesap sorulmalıdır” yorumlarını beraberinde getirdi.

‘HIRSIZ DİYEBİLİRİM’

“İmamoğlu Suç Örgütü”nün yöneticilerinden olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, örgütün operasyonu yıllar önceden bildiğini, içeriden bilgi sızdırıldığını söylemiş ve “Ben şu anda Ekrem beye hırsız diyebilirim. Babasına, amcasına para götürdüm” demişti.