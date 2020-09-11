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Aktüel Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.
Aktüel

Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:06:42 -
Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.
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