25 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (25 Haziran 2026)
AYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٢٨١) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فٖيهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۟
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(43) Bir günden sakının ki, onda Allah’a döndürüleceksiniz, sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir.
(Bakara Suresi, 2/281) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Biz Rasûlullah (asm) devrinde âdet görüyorduk. Namazı kaza etmekle emrolunmadığımız halde, tutamadığımız orucu kaza etmekle emrolunuyorduk."
Kaynak: Buhârî, Hayız, 20; Ebu Dâvud, Tahâre, 104; Tirmizî, Savm, 67; Nesaî, Hayz,17; Siyâm, 64
GÜNÜN SÖZÜ:
"Dünya bir gündür. O da bugündür. Dün geçti, yarın meçhuldür."
(Hasan El Benna)