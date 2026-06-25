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İSLAM 25 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

25 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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25 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (25 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٨١) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فٖيهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۟

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(43) Bir günden sakının ki, onda Allah’a döndürüleceksiniz, sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir.

(Bakara Suresi, 2/281)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 



HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Biz Rasûlullah (asm) devrinde âdet görüyorduk. Namazı kaza etmekle emrolunmadığımız halde, tutamadığımız orucu kaza etmekle emrolunuyorduk."

Kaynak: Buhârî, Hayız, 20; Ebu Dâvud, Tahâre, 104; Tirmizî, Savm, 67; Nesaî, Hayz,17; Siyâm, 64

GÜNÜN SÖZÜ:

"Dünya bir gündür. O da bugündür. Dün geçti, yarın meçhuldür."

(Hasan El Benna)

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

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Yorumlar

Ahmet

Bugünün okuyucu olarak benim için en önemli noktası, dünyanın bir gündür ve bu günde Allah'a hesap vereceğimiz gerçeğidir. Hasan El Benna'nın sözü bize bu gerçekliği hatırlatırken, günün ayet ve hadisi de aynı mesajı veriyor: Herkesin yaptıklarının karşılığı olacaktır ve haksızlık edilmeyecektir. Bu, dünyadaki olaylar karşısında kalmamız gereken sakinliğe işaret eder.
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