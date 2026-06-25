İran'dan Trump'a uyarı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran halkına yönelik davranışlarında hiçbir zaman samimiyet göstermediğini belirterek, Washington yönetimini "taahhüt karşılığı taahhüt" ilkesine uymaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) tutumuna ve imzalanan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

'DÜŞMANIN KİNİ BİR MUTABAKATLA SONA ERMEYECEK'

ABD yönetiminin İran halkına yönelik davranışlarında hiçbir zaman samimiyet göstermediğini belirten Bekayi, "İran, bu güvensizliğe mantıklı gerekçeleri olmasına rağmen iyi niyetle diplomatik sürece girmiş ve zorla dayatılan savaşı sona erdirme mutabakatını imzalamıştır." dedi.

'ATACAĞIMIZ ADIMLARI 5-10 YILLIK DENEYİMLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ATACAĞIZ'

İranlıların atacağı adımlarda tarihi tecrübelerin belirleyici olacağının altını çizen Bekayi, "İranlılar, düşmanın kini bir mutabakatla sona ermeyeceğini bilmekte olup, her adımı uyanıklıkla ve özellikle son bir buçuk yıldaki gelişmelerle birlikte geçmiş 5-10 yıllık deneyimlerini göz önünde bulundurarak atacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'YE 'TAAHHÜT KARŞILIĞI TAAHHÜT' İLKESİNE TERS DÜŞEN YORUMLARDAN KAÇINMA UYARISI

Washington yönetiminden gelen mesajları eleştiren Bekayi, şunları kaydetti:

"Amerika yetkililerinin zorla dayatılan savaşı sona erdirme mutabakatı hakkındaki çelişkili açıklamaları, İranlıların birikmiş güvensizliğini azaltmaya yardımcı olmayacak ve yalnızca önceki kötü niyetli tutumları hatırlatacaktır."

Mutabakat metninin açık hükümlerine uyulması gerektiğini anlatan Bekayi, "Amerikan yönetimi 'taahhüt karşılığı taahhüt' ilkesinin, karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesini ve mutabakat metninin açık hükmüne tamamen ters düşen yorumlardan kaçınılmasını gerektirdiğini göz önünde bulundurmalıdır." ifadelerini kullandı.