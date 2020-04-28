Yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Merakla beklenen uçuş yasağının kalkması haberleri, bugün Türk Hava Yolları'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamayla son buldu. İlk olarak 1 Mayıs olarak belirlenen tarih, genel müdürün açıklamasıyla 28 Mayıs'a uzatıldı.

Türk Hava Yolları Twitter hesabından;

"Değerli Yolcularımız, Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç uçuşlarımız 1 Mayıs 2020, tüm dış uçuşlarımız ise 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." duyurusunu paylaştı.

28 Mayıs'ta uçuşlar başlıyor!

İlk yayınlanan haberin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, kendi

"Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." açıklamasını yaparak, uçuşların uzatıldığını belirtti.