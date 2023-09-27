Yurt içi piyasaları bu veriler tetikleyecek!

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için 2023 ve 2024 yılı büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye’ye ilişkin GSYH artış tahminini 2023 yılı için %2,3’den %3,5’a yükselten kuruluş 2024 yılı için ise %2,0’dan %2,3’e çıkardı. 2025 ve 2026 yıllarında ise ülke ekonomisinde daralma beklediğini belirten kuruluş her iki yıl için de %2,6 büyüme bekliyor. Yıllık ortalama TÜFE beklentisi ise 2023’te %53,0 ve 2024’te ise 48,1 yönünde şekillendi. Eylül 29’da ise kuruluş Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirecek. Şuan için “negatif” olan görünümün “durağan” olarak yükseltilmesi kredi notunun ise “B” olarak sabit bırakılması bekleniyor.

Kurda kalıcılık mı sağlanıyor?

AHL Analize göre, DolarTL’de her iki Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından yukarı yönlü fiyat hareketi gözlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi yükselen trendi içerisinde seyrederken kurda ise yatay pozitif fiyatlama ile birlikte dün en yüksek 27,26TL seviyesi test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı görülüyor. ABD’de yeni konut satışları beklentilerin altında 675K oldu. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri açıklanacak, yurtiçinde veri akışı zayıf.Teknik olarak gün içinde sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 27,20TL seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 27,30TL ve 27,40TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 27,10TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,00TL ve 26,90TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Altının onsu nasıl seyredecek?

ABD’de yüksek faiz ve yıl içerisinde faizlerin daha da yükselebileceğine ve yüksek seviyelerde beklenenden uzun süre kalabileceğine yönelik beklentiler kıymetli maden üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Altının onsu dün değer kaybetti ve 1916 dolardan fiyatlama ile başladığı günü 1900 dolar seviyesinde sonlandırdı. 1897 dolar seviyesi yakın fiyatlama takip edilirken aşağı sarkmaların derinleşmesi halinde en son Eylül ayında test ettiği 1895 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için psikolojik destek noktası olarak 1890 ve 1885 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin gün içinde gerçekleşmesi durumunda ise 1900 dolar ve üstünde 1905 ile 1910 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Gram altının beklediği veriler

Altının onsu dün %0,3’ün üzerinde değer kaybederken kur tarafında yatay pozitif ivme yerini koruyor. Bu ay içerisinde en yüksek 1681TL’den kapanış gerçekleştiren gram altında da ons altının geri çekilmesi ile birlikte değer kaybı yaşanıyor. Yarın ABD’den gelecek büyüme rakamları ile Cuma günü açıklanacak ve Fed için önemli enflasyon göstergelerinden biri olan çekirdek PCE rakamlarının oynaklığa neden olması bekleniyor. İlk direnç noktası olarak 1670TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1675TL ve 1680TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1665TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1660TL ve 1655TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.