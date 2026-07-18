MSB, Rum katliamlarını paylaşmaya devam ediyor Daha önce böyle vahşet görülmedi

MSB, Rum terör örgütü EOKA'nın katliamlarını anlatan videonun üçüncüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamları konu alan videoların üçüncüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türkü'ne yönelik katliamları öylesine acımasızdı ki küçük çocukların bile vahşice öldürüldüğünü gören Birleşmiş Milletlerin o dönemki en yüksek rütbeli askeri bile 'Ben daha önce böyle bir vahşet görmedim' demişti." ifadelerine yer verildi

Rum vahşetini anlatan videonun bu bölümünde, EOKA'nın, okul çağındaki Kıbrıs Türklerini nasıl toplu halde katlettiği şahitlerin anlatımıyla yayınlandı.

Açıklamada, "Kıbrıs Türkü'ne yapılanları unutmayacağız, unutturmayacağız." vurgusu yapıldı.