Suudi Arabistan’dan yürekleri yakan haber: 4 Türk işçi yanarak can verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Türk işçilerin kaldığı binanın çatı katında çıkan feci yangında, ekmek parası için gurbette olan Hataylı 4 Türk işçi feci şekilde can verdi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a bağlı El Nisim bölgesinde, Türk işçilerin barındığı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Riyad kentinde işçilerin kaldığı evde çıkan yangında Hataylı olan 4 Türk işçi öldü. Yangında ölenlerin Hatay’da önümüzdeki günlerde defnedilecekleri öğrenildi.
Yangın; geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başkent Riyad’ın El Nisim bölgesinde bulunan bir binanın çatı katında yaşandı. Binanın çatı katında yaşayan Türk işçiler alevlere teslim olan evde mahsur kaldı.
Yangında Hataylı olan; Ali Şahin Elma, Sinan Çay, Erkan Bent ve Salih Çakır hayatını kaybetti.
Öte yandan yangında 2 Mısır vatandaşının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden vatandaşların önümüzdeki günlerde Hatay’ın Samandağ ilçesinde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.