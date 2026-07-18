Fısıltı yetti: Bakanlık harekete geçti... İç ferahlatan dondurma: 1 top 400 liraya satıyor

"Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir. Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir." Açıklamanın devamında, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların ekonomik menfaatlerini koruma kararlılığı vurgulanarak, "Şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" denildi. Fahiş dondurma fiyatına ilişkin nihai ceza oranının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yapacağı toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.