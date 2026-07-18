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Fısıltı yetti: Bakanlık harekete geçti... İç ferahlatan dondurma: 1 top 400 liraya satıyor

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Fısıltı yetti: Bakanlık harekete geçti... İç ferahlatan dondurma: 1 top 400 liraya satıyor

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte fahiş fiyat tartışmalarının odağı haline gelen Bodrum'da bu kez bunaltıcı sıcaklar için ferahlatan bir top dondurma fiyatıyla gündeme geldi. Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren ünlü bir işletmenin tek bir top dondurma için talep ettiği rakam, vatandaşlar tarafından CİMER'e şikayet edildi.

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Foto - Fısıltı yetti: Bakanlık harekete geçti... İç ferahlatan dondurma: 1 top 400 liraya satıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı dünyaca ünlü Yalıkavak Marina’da faaliyet gösteren lüks bir işletme, fahiş fiyat uygulaması sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Marinadan geçen bir vatandaşın dondurma tezgahına yaklaşarak yönelttiği masum bir soru, lüks turizm işletmesinin ceza almasıyla sonuçlanan büyük bir hukuki süreci başlattı.

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Foto - Fısıltı yetti: Bakanlık harekete geçti... İç ferahlatan dondurma: 1 top 400 liraya satıyor

Yalıkavak Marina’da yürüyüş yapan bir vatandaş, dondurma almak için yanaştığı işletmeye "Bir top dondurma ne kadar?" sorusunu yöneltti. İşletme personelinden "400 lira" yanıtını alan vatandaş, yaşadığı şaşkınlığın ardından cep telefonu kamerasını açarak bu fahiş fiyatlamayı kayıt altına aldı. Elde ettiği video kanıtlarıyla birlikte konuyu vakit kaybetmeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) taşıyan vatandaşın hamlesi, bakanlığı anında harekete geçirdi.

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Foto - Fısıltı yetti: Bakanlık harekete geçti... İç ferahlatan dondurma: 1 top 400 liraya satıyor

Gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden çığ gibi büyüyen şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri, söz konusu marinadaki işletmede kapsamlı bir fiyat etiket ve tarife denetimi gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde ürün fiyatlamalarındaki mevzuata aykırılıklar suçüstü tespit edilerek idari işlem tutanağı düzenlendi. Bakanlık, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı resmi açıklamada şu sert ifadelere yer verdi:

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Foto - Fısıltı yetti: Bakanlık harekete geçti... İç ferahlatan dondurma: 1 top 400 liraya satıyor

"Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir. Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir." Açıklamanın devamında, Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşların ekonomik menfaatlerini koruma kararlılığı vurgulanarak, "Şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" denildi. Fahiş dondurma fiyatına ilişkin nihai ceza oranının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yapacağı toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

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