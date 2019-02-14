Yurt içi piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

ABD ile Çinli yetkililer arasında Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dünya borsalarının pozitif görünümünü korumasını sağlıyor. ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi artırımları konusunda varılan "ateşkes", 1 Mart'ta dolacak. Pekin'deki görüşmelerden nihai bir anlaşma çıkmasa da ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelişmelerden memnun olduğu ve "ateşkes" süresini uzatabileceği yönündeki açıklamaları yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya gerilemesine karşın çekirdek enflasyon bir önceki ay olduğu gibi yüzde 2,2'de kaldı. Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi dün yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Belçika'daki grevler, İspanya'da erken seçim beklentileri ve İtalya'nın bankacılık sistemine ilişkin endişelerin gölgesinde açıklanan makroekonomik veriler de tahminlerin altında kalmaya devam ediyor. Dün açıklanan Avro Bölgesi'nde sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,2 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alacak. Brexit gelişmeleri de halen yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Söz konusu gelişmelere karşın Avrupa pay piyasalarında yükseliş eğilimi sürdü. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,56 düşüşle 1,1260 seviyesini indi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan ithalat ve ihracat verilerinin beklentileri aşması sonrası Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde, pay piyasalarının ABD ve Avrupa borsalarından negatif ayrışmaya devam ettiği görüldü. Gelişmekte olan ülkelerden Rusya, Arjantin ve Türkiye borsasında satış baskılarının etkili olması dikkati çekerken, hisselerin değer kaybı yüzde 2'yi aştı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,04 azalışla günü 101.646 puandan tamamlarken, 5,2869'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2790'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyareti kapsamında Soçi'ye gideceğini anımsatarak, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek toplantıda Suriye konusunun ele alınacağını bildirdi. Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi Zirvesi öncesi İdlib'de gerilimi tırmandırmasının dikkati çektiğini aktaran analistler, zirveden gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı açısından belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi

10.00 Almanya, 4. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek GSYH

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

16.30 ABD, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, aralık ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları