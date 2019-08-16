0553 313 94 23

Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri takip edilecek- AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor

16 Ağustos 2019 Cuma 09:10
Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ile merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesine karşın siyasi ve jeopolitik riskler nedeniyle pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller verdi. Sanayi üretimi yüzde 0,2 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi tahminleri aştı.

Verilerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kazandı, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümü devam ederken, İtalya'daki siyasi riskler de gündemdeki yerini koruyor. İtalya’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin lideri Luigi Di Maio, dün yaptığı açıklamada, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi.

Siyasi riskler devam ederken ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de artması 12 Eylül'deki Avrupa Merkez Bankası toplantısına ilişkin teşvik beklentilerini artırdı. Bu gelişmelerle avro/dolar paritesi 1,1092'ye kadar gerilemesinin ardından 1,11'in hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Bugün Asya tarafında, Çin'in ABD'nin tarife adımlarına karşılık vereceğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı Trump'ın söylemlerini yumuşatması ve e-ticaret devi Alibaba Grubu'nun finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesi ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif seyrediyor. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün azalan küresel risk iştahı ile satış baskısı altında kalan Borsa İstanbul'da, yüzde 2,84 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 96.579 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,7 düşüşle 5,5622'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5590 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi ağustos ayı tüketici güven endeksi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:10
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef olmaktan kurtarıldı
    1. Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef..
    2. Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret..
    3. Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!
    4. Haziranda sanayi üretimi azaldı
    5. Türk Telekom’un yerli yapay zeka..
    6. 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
    7. Sanayi üretimi Haziran’da azaldı
    8. Vampire Facelift uygulamasıyla genç..
    9. Aksaray’da otomobil şarampole..
    10. Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti..
    11. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    12. (Özel) Avcılar’da kaldırıma çıkan araç..
    13. BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin..
    14. Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde..
    15. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2..
    16. Kraliçe inciri üreticinin yüzünü..
    17. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü..
    18. Aksaray’da minibüs ile kamyon..
    19. (Özel) ‘Asrın felaketi’nin izleri..
    20. Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood..
    21. 5 şehre yeni Milli Eğitim Müdürü atandı
    22. Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46..
    23. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer..
    24. İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti
    25. Başkan Geylani, içme suyu..
    26. Eş mezara, koca cezaevine
    27. Bayburt’ta kavurucu sıcaklar
    28. Denizli'de kaplumbağayı kurtarmak..
    29. Prag'ın hocasından Abdulkadir itirafı
    30. (Özel) Kirazlı köylüleri isyan etti:..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler