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Gündem Selim İmamoğlu'ndan yat tatili fotoğrafı! 'Kolay bayrak'la tatlı hayat
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Selim İmamoğlu'ndan yat tatili fotoğrafı! 'Kolay bayrak'la tatlı hayat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Selim İmamoğlu'ndan yat tatili fotoğrafı! 'Kolay bayrak'la tatlı hayat

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen lüks yat üzerindeki tatil fotoğrafı büyük tartışmalara yol açtı. Yatın, denizcilikte vergi ve denetim avantajı sağlayan "kolay bayrak" statüsündeki Marshall Adaları bayrağı taşıması tepkilere sebep olurken, İmamoğlu cephesinden iddialara ilişkin bir açıklama gelmemesi dikkat çekti

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun kişisel Instagram hesabından paylaştığı iddia edilen tatil karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "KOLAY BAYRAKLI" YAT Hızla yayılan tatil fotoğrafında yatta denizcilik sektöründe "kolay bayrak"olarak nitelendirilen ve başta vergi muafiyetleri ile esnek denetim standartları olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayan Marshall Adaları bayrağının dalgalandığı görüldü.

 

"KOLAY BAYRAK" NEDİR?

Deniz ticareti ve lüks yatçılıkta, gemi sahiplerinin kendi ülkelerindeki yüksek vergi, harç ve katı mevzuatlardan kaçınmak amacıyla gemilerini Marshall Adaları, Panama veya Liberya gibi ülkelerin siciline kaydettirmesi işlemidir. Bu durum, yat sahiplerine ciddi bir mali avantaj sağlar.

SESSİZLİK KORUNUYOR

Türkiye'deki güncel ekonomik kriz ortamı ve süregelen siyasi polemiklerin gölgesinde büyük tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili Selim İmamoğlu cephesinden ya da İmamoğlu ailesinden henüz resmi bir açıklama veya yalanlama gelmedi.

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