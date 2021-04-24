“Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir”

Özette şu ifadelere yer verildi: Sanayi üretimi ocak-şubat ayları ortalaması itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.3 arttı ve salgının bu dönemdeki kısıtlayıcı etkilerine rağmen güçlü bir artış kaydederek uzun dönem eğiliminin üzerinde seyretmeyi sürdürdü. İmalat sanayii faaliyetindeki kuvvetli ivme, ara mallarında ve dayanıklı tüketim mallarında daha belirgin olmak üzere sektörler itibarıyla geniş bir yayılım sergiledi. Öte yandan salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Şubat ayında tarım dışı istihdam yatay seyretmiş ve katılım oranındaki artışla toplam ve tarım dışı işsizlik oranları 0.7 puan yükselerek sırasıyla yüzde 13.4 ve yüzde 15.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde hizmet ve inşaat istihdamı artarken, sanayi istihdamı geriledi.” Özette politika faizinin -güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde- enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğine dikkat çekildi.