Yurt geneli eş zamanlı deprem tatbikatı

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla ülke genelindeki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bakanlar Soylu ve Özer, tatbikata Yenimahalle’deki Haydar Aliyev Ortaokulu’ndan katıldı. Tatbikat sırasında öğrencilerin tahliye edilmesine eşlik ederek toplanma alanına geçen Bakanlar Soylu ve Özer, diğer illerde gerçekleştirilen tatbikatı okulun bahçesine kurulan ekranlardan izledi.

56 milyon kişiye ulaştık

Tatbikatın ardından konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin afet bölgesi olduğunu söyledi. Son dönemlerde deprem ve diğer afetlerle karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Soylu, 2019 ve 2020’nin afetlere hazırlık, 2021’in ise afet eğitim yılı ilan edildiğini, bu kapsamda 56 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Okullarda yapılan tatbikatın afet eğitimlerinin tamamlayıcısı olduğunu dile getiren Soylu, afetlerde neler yapılacağının gelecek nesillere aktarılacağını anlattı. Afet tatbikat yılı ilan edilen 2022’de 54 bin 302 tatbikat yapılacağını ifade eden Soylu, “Bu yıl sonuna doğru büyük Türkiye tatbikatı yapacağız” bilgisini paylaştı.

Tatbikata katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Soylu, geçen yıl yaklaşık 1 milyon öğretmenin afet eğitimi aldığını dile getirdi. Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde de öğretmenlerin önemli görevler üstelendiğine işaret etti. Bakan Özer de deprem tatbikatının yaklaşık 14 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin katılımıyla ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı yapıldığını belirtti. Daha sonra Bakanlar Soylu ve Özer, Afet Tatbikatları Protokolü’nü imzaladı.

Öğrenciler, Vali Yerlikaya ile okul binasını tahliye etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, Deprem Haftası kapsamında lisede düzenlenen “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı”na katıldı. Vali Yerlikaya, öğrencilerin bulunduğu bir sınıfa çıkarak tatbikata katıldı.

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yerlikaya, 1-7 Mart’ta Türkiye’de Deprem Haftası olarak etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.