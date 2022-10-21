Yurt dışından telefon getirme şartı değişti! Yurtdışından gelen telefon kaç günde kapanır 2022? Yurtdışından telefon getirme şartları

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenlemenin 1 Kasım'da devreye alınacağını duyurdu.



Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.



Bu telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.



Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek

Yurtdışından gelen telefon kaç günde kapanır 2022?

Türkiye'ye giriş yaptığınız tarih itibarıyla 365 gün içinde telefonunuzu kaydetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kaydı yapılamayan telefonlar, kullanıma kapatılıyor. 365 gün içinde telefon kayıt harcını ödemiş olsanız dahi, kaydını yaptırmazsanız telefon kullanıma kapatılacaktır.

Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yurt dışından telefon getirme şartı değiştirildi. Artık yurt dışına çıkan vatandaşlar yanlarında her 3 yılda 1 adet telefon getirebilecek. Bu süre içerisinde 2. bir cihaz getirmek istendiği takdirde gümrük vergisinden muaf olmayacak. Yani IMEI kayıt ücretine ek olarak bir de vergi ödemesi gerekecek. Tabii tek kısıtlama bu değil. Bir de kullanım tarafında kısıtlama mevcut.

2. kurala göre de yurt dışından getirilen telefon kimin pasaportuna kayıt ettirilmiş ise yalnızca o kişiye ait hat ve SIM kart ile kullanılabilecek. Bu sayede 2. el satışının yapılmasının da önüne geçilmiş olunacak. Henüz netlik kazanmamış olsa da 2. kuralın da 3 yıl süre ile geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Tabii bu ilgili kurallar aslında geçtiğimiz yıllarda geldi. Fakat ortada bir kontrol unsuru bulunmuyordu. Örneğin bir vatandaş yıl boyunca 20 kere yurt dışına gidiyorsa 20 farklı telefon getirebiliyordu. Ancak 1 Kasım itibariyle BTK‘nın kuracağı kontrol sistemi ile gümrük muhafaza memurları tarafından denetimi yapılmaya başlanacak.

Ticaret bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Söz konusu uygulama dahilinde yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin 3 takvim yılında 1 adet teknik takibini mümkün kılmak amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Yurtdışından 2.el telefon getirmek

Ticaret Bakanlığı ile bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirilmesi önlenecek“

Yurtdışından kaç telefon getirme hakkı var?

Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yurt dışından telefon getirme şartı değiştirildi. Artık yurt dışına çıkan vatandaşlar yanlarında her 3 yılda 1 adet telefon getirebilecek. Bu süre içerisinde 2. bir cihaz getirmek istendiği takdirde gümrük vergisinden muaf olmayacak.

İlginizi çekebilir → AFAD deprem! Son dakika deprem Türkiye! Az önce ne zaman ve nerede deprem oldu? 20 Ekim Kandilli son depremler listesi → TIKLAYINIZ