Yurt dışından telefon getirme şart ve ücretleri! Yurt dışı cep telefonu mantıklı mı?

Türkiye'deki vergiler düşmeyince yurt dışından ucuza telefon getirmek için çeşitli turlar düzenleniyor. Durum böyle olunca birçok vatandaş, yurt dışından telefon getirme ile ilgili sorulara yanıt arıyor.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışından telefon getirme şartları ve nasıl getirileceğine dair Ticaret Bakanlığı açıklamalarda bulunmuştu.

Yurt dışından telefon getirme şartları ve ücreti hakkında merak edilen 5 soruya yanıt verdik.

1. Yurt dışından telefon getirme kuralları

Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limiti 3 takvim yılında 1 adet olarak güncellendi.

Bunun teknik takibi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.

2. Yurt dışı ikinci el cep telefonu getirmek

Yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek. Bu nedenle telefonun sıfır veya ikinci el olmasına bakılmayacak.

3. Yurt dışından kaç tane telefon getirilebilir

Yeni düzenleme sonrasında 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olan şekilde yurt dışından telefon getirme şartı değiştirildi.

Artık yurt dışına çıkan vatandaşlar, yanlarında her 3 yılda 1 adet telefon getirebilecek. Bu süre içerisinde 2. bir cihaz getirmek istendiği takdirde gümrük vergisinden muaf olmayacak.

4. 2022-2023 yurdışı cep telefonu harç ücretleri

Telefon kaydı için şu anda 2 bin 732 TL harç ücreti yatırılıyor. Ancak gelecek yıldan itibaren IMEI kaydı için 6 bin 91 TL ücret alınacak.

5. Yurt dışı telefonların pasaport kayıt yolu

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

e-Devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması ve kayıt işleminin bitmesi zorunludur.