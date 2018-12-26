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Yurt dışından telefon getirenler dikkat! Bu günden itibaren paralı olacak

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti alınacağına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:52
Yurt dışından telefon getirenler dikkat! Bu günden itibaren paralı olacak

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücretialınmasına karar verildi.

Hotspot için ek ücret alınacak mı yoksa alınmayacak mı?

Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.

Ayrıca, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek.

Öte yandan bandrol ücretleri radyo ve radyo alıcıları için 1-2 euro, videolar için 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) için 7 euro olarak tespit edilirken, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek.

Bunların dışında kalanlar için de 2-18 euro bandrol ücreti tespit edildi. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:52
  1. İthal elektronik cihazlar
  2. bandrol ücreti
  3. Cumhurbaşkanlığı Kararı
  4. Yurt dışı telefonlar
  5. bu günden itibaren paralı olacak

YORUM YAZ

  • MısaMısa33 dk önce
    Don rengine göre vergi ne zaman geliyor
  • Kocasolak Kocasolak 43 dk önce
    Bu ne? Turistler, Gurbetçiler tatilde kullandığı cep tlf. İçin 20.Avro ücret mi ödeyecek?İyi yakında toprak bastı parasında alırız.

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