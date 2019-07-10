Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Yeni sınırlama kapıda

Yurt dışından 22 Euro'ya kadar olan siparişlerde vergi muafiyeti geçtiğimiz ay kaldırılmıştı. İthalata yeni bir sınırlandırma daha getirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bir ayda en fazla 5 konşimentonun serbest dolaşımına izin verilecek.

Bu karara göre, bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune sipariş edebilecek.

Karar 14 Temmuz'da yürürlüğe girecek.