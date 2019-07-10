Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Yeni sınırlama kapıda
Yurt dışından alışverişe aylık sınır getirildi. Bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün sipariş edebilecek.10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
Yurt dışından 22 Euro'ya kadar olan siparişlerde vergi muafiyeti geçtiğimiz ay kaldırılmıştı. İthalata yeni bir sınırlandırma daha getirildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, bir ayda en fazla 5 konşimentonun serbest dolaşımına izin verilecek.
Bu karara göre, bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune sipariş edebilecek.
Karar 14 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
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