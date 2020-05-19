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Dünya

Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan 57 Filistinlinin giriş yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 07:41:00 -
Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınırlar ve Sınır Kapıları Kurumu Genel Müdürü Fuad Ebu Batıhan yaptığı yazılı açıklamada, 43'ü Ürdün'den olmak üzere, başka ülkelerde mahsur kalan 57 Filistinlinin Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını belirtti.

Ebu Batıhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında söz konusu kişilerin 21 gün karantina altında tutulacağını kaydetti.

Geçen hafta da Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin geçişi için 3 günlüğüne "istisnai" olarak açılmıştı.

 

 

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