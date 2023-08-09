  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğa yürüyüşü sırasında arkalarından gelen sesi duyan baba ve oğlu, arkasını dönünce dehşeti yaşadı

Esed'den skandal Türkiye çıkışı! İpler artık tamamen kopacak

Araç sahiplerine dev yenilik! O işlemi yaptırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tek bir tuşla her şey basit

Arzu Sabancı’dan skandal paylaşım! Müslüman turistleri nefret dolu sözlerle hedef aldı! Tepki yağdı: Sabancı ülkesine yabancı

Tüm araçlarda yasak olacak! Herkesi şaşırtan karar

Türkiye muadillerine göre 10'da bir maliyetle üretti! BAE, Suudi Arabistan ve Bulgaristan ordusu peşine düştü

Damacana su için şok eden iddia! Yakında bu rakamı görebilir

Afrika sömürgeye baş kaldırıyor! Umudun adı Türkiye

Bakan açıkladı! İstanbul'a özel 'deprem yasası' geliyor!

İşte Türkiye’nin en güçlü silahı
Sosyal Medya Yurt dışındaki ekonomiyi bir de bu gurbetçi vatandaştan dinleyin!
Sosyal Medya

Yurt dışındaki ekonomiyi bir de bu gurbetçi vatandaştan dinleyin!

Yeniakit Publisher
2023-08-09 22:30:00 - 2023-08-09 23:49:25

Kanal Dünya adlı Youtube kanalının sokak röportajında konuşan gurbetçi bir vatandaşın "ekonomik kriz" yorumu çevredekiler tarafından beğenilmeyince tartışma çıktı.

"Hep ülkemizi kötülemek kötülemek. Ben yurt dışından geliyorum. Yerli vatandaşın oturup restoranda yediği yemeği yurt dışından gelen vatandaş yiyemiyor." diyen gurbetçi vatandaş, "Lokantalar, alışveriş merkezleri dolu. Halimize şükretmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Gurbetçi vatandaş gerçekleri şöyle haykırdı:

Yurt dışında yaşayan insan 11 ay köpek gibi çalışıyor, ama izne gelemeyen insanlarımız var. Bunları göremediğiniz için 'Onlar gül gibi yaşıyor, biz mağduruz mağduruz', mağdur edebiyatını bırakalım artık.

Gurbetçi vatandaşın söylediklerini beğenmeyen çevredeki ekonomik kriz çığırtkanları ise tartışma çıkardı.

Sosyal medya sallandı! Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinden şok paylaşım
Sosyal medya sallandı! Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinden şok paylaşım

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya sallandı! Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinden şok paylaşım

Sosyal medya hayranlığı neler yaptırıyor! Beğeni uğruna canından oluyordu
Sosyal medya hayranlığı neler yaptırıyor! Beğeni uğruna canından oluyordu

Yaşam

Sosyal medya hayranlığı neler yaptırıyor! Beğeni uğruna canından oluyordu

Eski CHP sosyal medya sorumlusu Eren Erdem'i ifşa etti: Allah'a şükredelim
Eski CHP sosyal medya sorumlusu Eren Erdem'i ifşa etti: Allah'a şükredelim

Gündem

Eski CHP sosyal medya sorumlusu Eren Erdem'i ifşa etti: Allah'a şükredelim

Özgür Demirtaş'tan şaşkına çeviren TOGG yorumu! Sosyal medyada gündem oldu
Özgür Demirtaş'tan şaşkına çeviren TOGG yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Otomotiv

Özgür Demirtaş'tan şaşkına çeviren TOGG yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Herkesi şaşırttı! Şaşkına çeviren tercih
Herkesi şaşırttı! Şaşkına çeviren tercih

Spor

Herkesi şaşırttı! Şaşkına çeviren tercih

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23