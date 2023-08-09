Yurt dışındaki ekonomiyi bir de bu gurbetçi vatandaştan dinleyin!
Kanal Dünya adlı Youtube kanalının sokak röportajında konuşan gurbetçi bir vatandaşın "ekonomik kriz" yorumu çevredekiler tarafından beğenilmeyince tartışma çıktı.
"Hep ülkemizi kötülemek kötülemek. Ben yurt dışından geliyorum. Yerli vatandaşın oturup restoranda yediği yemeği yurt dışından gelen vatandaş yiyemiyor." diyen gurbetçi vatandaş, "Lokantalar, alışveriş merkezleri dolu. Halimize şükretmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.
Gurbetçi vatandaş gerçekleri şöyle haykırdı:
Yurt dışında yaşayan insan 11 ay köpek gibi çalışıyor, ama izne gelemeyen insanlarımız var. Bunları göremediğiniz için 'Onlar gül gibi yaşıyor, biz mağduruz mağduruz', mağdur edebiyatını bırakalım artık.
Gurbetçi vatandaşın söylediklerini beğenmeyen çevredeki ekonomik kriz çığırtkanları ise tartışma çıkardı.