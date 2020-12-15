  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yurt dışındaki çocuklara yönelik "YTB Çocuk Akademisi" programı düzenlenecek
Aktüel

Yurt dışındaki çocuklara yönelik "YTB Çocuk Akademisi" programı düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:17:26 -
Yurt dışındaki çocuklara yönelik "YTB Çocuk Akademisi" programı düzenlenecek

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle buluşmasını sağlamak amacıyla YTB Çocuk Akademisini hayata geçiriyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve onları farklı disiplinlerle tanıştırmak amacıyla YTB Çocuk Akademisi programı kapsamında çevrim içi eğitimler düzenlenecek.

Bilim, sanat, astronomi, edebiyat ve felsefe alanlarında verilecek eğitimlerin ilki 21 Aralık'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek. Katılımcılar her haftası birbirinden bağımsız olarak gerçekleşecek programın tamamına ya da bir kısmına katılabilecek.

Program, en küçüğü 4 yaşındaki çocuklardan oluşan 4 farklı yaş grubuna hitap edecek. Sınırlı kontenjana sahip programa katılım ve başvurular "cocukakademisi.ytb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti
Siyaset

S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti

Daha önce S-400’ler konusunda ABD’nin yanında yer alan CHP’li Ünal Çeviköz, yaptırım kararının ardından halkın tek ses olduğunu görünce geri..
Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi
Dünya

Rusya'dan Karabağ skandalı! Hemen değiştirildi

Rusya, Azerbaycan’a ait olan Karabağ’ı kendi “barış güçlerinin” bölgesi olarak gösteren bir harita yayınlandı. Söz konusu yayın, gelen tepki..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay