Yurt dışındaki çocuklara yönelik "YTB Çocuk Akademisi" programı düzenlenecek

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle buluşmasını sağlamak amacıyla YTB Çocuk Akademisini hayata geçiriyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve onları farklı disiplinlerle tanıştırmak amacıyla YTB Çocuk Akademisi programı kapsamında çevrim içi eğitimler düzenlenecek.

Bilim, sanat, astronomi, edebiyat ve felsefe alanlarında verilecek eğitimlerin ilki 21 Aralık'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek. Katılımcılar her haftası birbirinden bağımsız olarak gerçekleşecek programın tamamına ya da bir kısmına katılabilecek.

Program, en küçüğü 4 yaşındaki çocuklardan oluşan 4 farklı yaş grubuna hitap edecek. Sınırlı kontenjana sahip programa katılım ve başvurular "cocukakademisi.ytb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.