  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Analiz: PKK'nın silah bırakma süreci ne durumda? SDG, Suriye Kabinesi’ne giriyor! Türkmenler hayal kırıklığı yaşıyor! Gazeteci Cüneyt Özdemir de sonunda itperestlere isyan etti! “Karşımızda deli insanlar, normal olmayan insanlar var!” Mersin ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde! Bakan Ersoy: “Mersin, festivalin önemli duraklarından biri olacak” AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan İsrail’e sert tepki: 'Mavi Vatan vatandı asla taviz vermeyiz!' Özbek'ten şampiyonluk hediyesi! Taraftarın hayali gerçek oluyor! AK Parti'den ‘ara zam’ açıklaması: Çalışanları, emekliyi ve dar gelirliyi destekleyeceğiz! CHP diktatörlüğü! AK Partili babaya kızdı, milli sporcu oğlunu kovdu Yunanistan'da büyük kriz! Küfürbaz müdür kovuldu Akit’e saldırdılar
Dünya Rusya, Google ve Telegram’a cezayı kesti
Dünya

Rusya, Google ve Telegram’a cezayı kesti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya, Google ve Telegram’a cezayı kesti

Rusya, Google ve Telegram’a yeni “yasaklı içerik” cezası kesti. Ülkede Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçelerle para cezaları verilmişti.

Rusya’da Google ve Telegram’a, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle toplam 22 milyon ruble (yaklaşık 292 bin dolar) ceza verildi.

Google ve Telegram aleyhine açılan davalar başkent Moskova’da görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google’ın 15 milyon ruble, Telegram’ın da 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

 

Ülkede Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçelerle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram ve Google’a ait YouTube, Rusya’da tümüyle engellenmişti.

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!
Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Dünya

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Rusya topraklarını büyüttü
Rusya topraklarını büyüttü

Dünya

Rusya topraklarını büyüttü

Rusya krizde 200 milyar ruble kar etti Savaşın kazananı
Rusya krizde 200 milyar ruble kar etti Savaşın kazananı

Ekonomi

Rusya krizde 200 milyar ruble kar etti Savaşın kazananı

Rusya’dan Kiev’e "füze saldırısı" uyarısı! Putin’den Zafer Günü için ateşkes kararı
Rusya’dan Kiev’e “füze saldırısı” uyarısı! Putin’den Zafer Günü için ateşkes kararı

Dünya

Rusya’dan Kiev’e “füze saldırısı” uyarısı! Putin’den Zafer Günü için ateşkes kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23