Siber Güvenlik Kurulu toplandı! "Dijital devlet" ibaresi eklendi
Siber Güvenlik Kurulu toplandı! "Dijital devlet" ibaresi eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidildi ve Başkanlığın görev tanımına "dijital devlet" ibaresi eklendi.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDA YENİ YAPILANMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidildi ve Başkanlığın görev tanımına "dijital devlet" ibaresi eklendi. Bu kapsamda Başkanlık, siber güvenliğin yanı sıra dijital devlet alanında da mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal stratejiler ile eylem planlarını hazırlayacak.

Ayrıca kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik yetkiler de Siber Güvenlik Başkanlığında toplandı ve başkanlık bünyesinde Kamu Yapay Zeka ile Dijital Devlet Genel Müdürlükleri kuruldu.

