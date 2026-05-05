  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
18 yıl sonra Erivan’da üst düzey temas! Cevdet Yılmaz’dan Güney Kafkasya’da normalleşme mesajı Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu Moskova'da "Zafer Günü" öncesi iletişim karartması! İHA korkusu Rusya'nın kimyasını bozdu, Moskova'da internete kilit vuruluyor! Kabine toplantısı sona erdi! Türkiye'ye 2 müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar… Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret İBB’de işçi kıyımı! Whatsapp durumu bahanesiyle kovdular Ekrem İmamoğlu'nun sesinden fitne kokuları! Murat Ongun cezaevinden saldırdı, Anahtar Parti'den kapak gibi cevap geldi! CHP öğretmenlerle fabrika işçilerini karıştırdı! CHP’li Emir İtalyan Lisesi’ne öğretmen atamasına yine “grev kırıcılığı” dedi! Müdürleri stajyere tacizden istifa etmişti! Akit'in binasını 3 günde söndüremeyen CHP yangın dersi veriyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Hürmüz çıkışı! Dünyayı saran enerji krizinin faturasını Hürmüz Boğazı'na kesti!
Spor Neymar, ünlü futbolcunun oğlunu dövdü!
Spor

Neymar, ünlü futbolcunun oğlunu dövdü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Neymar, ünlü futbolcunun oğlunu dövdü!

Brezilya futbolunun efsane ismi Neymar, Santos antrenmanında yaşanan "tokat" iddiasıyla dünya medyasının manşetlerine taşındı. Genç yetenek Robinho Jr. ile saha içinde gerginlik yaşayan yıldız futbolcunun, yediği çalım sonrası öfkesine hakim olamadığı öne sürüldü.

Brezilya futbolunun efsane ismi Neymar, Santos antrenmanında yaşanan "tokat" iddiasıyla dünya medyasının manşetlerine taşındı. Genç yetenek Robinho Jr. ile saha içinde gerginlik yaşayan yıldız futbolcunun, yediği çalım sonrası öfkesine hakim olamadığı öne sürüldü.

 

GENÇ OYUNCUYA TOKAT MI ATTI?

Brezilya basınından Globo’nun paylaştığı bilgilere göre olay, antrenman maçında Robinho'nun oğlu Robinho Jr.’un Neymar’a attığı şık bir çalımın ardından patlak verdi. Bu hareket sonrası genç oyuncuyu "daha kontrollü oynaması" konusunda sert bir dille uyaran Neymar, benzer pozisyonların devam etmesi üzerine öfke patlaması yaşadı.

 

İTİŞ KAKIŞ VE TOKAT İDDİASI

Saha içinde bir anda yükselen tansiyon, iki oyuncu arasında fiziksel bir itiş kakışa dönüştü. Olayın en çarpıcı noktası ise görgü tanıklarının ifadeleri oldu. Antrenmanı takip eden tanıklardan en az biri, Neymar'ın tartışma sırasında genç meslektaşına tokat attığını iddia etti. Kısa süreli arbede, diğer oyuncuların araya girmesiyle sonlandırıldı.

 

KRİZ TATLIYA BAĞLANDI! "ÖZÜR DİLEDİ"

Yaşanan bu çirkin görüntülere rağmen, krizin büyümeden yatıştırıldığı belirtildi. Neymar’ın antrenman sonrasında Robinho Jr. ile bir araya gelerek kendisinden özür dilediği ve aradaki buzların eritildiği kaydedildi. Santos kulübü konuyla ilgili sessizliğini korurken, teknik direktör Cuca’dan oyuncusuna destek geldi.

 

KADRO DIŞI KARARI YOK

Cuca, yaşanan gerginliğe rağmen disiplin cezası yoluna gitmedi. Deneyimli teknik adam, Neymar’ın Copa Sudamericana’da oynanacak kritik Recoleta maçı kadrosunda yer alacağını duyurarak, yıldız oyuncusundan vazgeçmeyeceğini ilan etti.

İşçi Bayramı'nda 'Ekmek Kavgası' değişmedi! Adana'da kutlamalar yapılırken seyyar satıcılar bariyerlerin arkasında ter döktü!
İşçi Bayramı'nda 'Ekmek Kavgası' değişmedi! Adana'da kutlamalar yapılırken seyyar satıcılar bariyerlerin arkasında ter döktü!

Yerel

İşçi Bayramı'nda 'Ekmek Kavgası' değişmedi! Adana'da kutlamalar yapılırken seyyar satıcılar bariyerlerin arkasında ter döktü!

‘Hırsız’ın mesajı kavga çıkardı
‘Hırsız’ın mesajı kavga çıkardı

Gündem

‘Hırsız’ın mesajı kavga çıkardı

Ankara’da köpek kavgası dehşete dönüştü! Baba ve oğlundan komşuya demir çubuklu infaz girişimi
Ankara’da köpek kavgası dehşete dönüştü! Baba ve oğlundan komşuya demir çubuklu infaz girişimi

Gündem

Ankara’da köpek kavgası dehşete dönüştü! Baba ve oğlundan komşuya demir çubuklu infaz girişimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23