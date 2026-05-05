Yoksul diye anne ve çocuğu dışarı atmışlardı! Restorandaki vicdansızlığa bakanlık ceza kesti

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya semtinde bir fast-food şubesinde yaşanan insanlık dışı olay, devletin en üst kademelerini harekete geçirdi. Maddi durumları iyi olmadığı gerekçesiyle bir anne ve küçük kızının restorandan uzaklaştırılmak istenmesi üzerine Ticaret Bakanlığı derhal inceleme başlattı. Bakanlık, "Hiçbir anne ve çocuk bir mekândan dışlanamaz" diyerek işletmeye ağır yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Olayın hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirtilen Ticaret Bakanlığı'ndan "Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "burada oturamazsın" denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Konunun Ticaret Bakanlığınca ciddiyetle ele alındığı belirtilen açıklamada, "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır." denildi.

Bakanlık son olarak, vatandaşların ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Tarabya'daki bir hamburger şubesinde maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızının, sırf bu gerekçeyle restoranda oturarak yemek yemesine izin verilmediği ve kapı dışarı edilmek istendiği aktarıldı. Bir duyarlı vatandaşın anne ve kızı için de yemek satın almasına rağmen aileye masa servisi yapılmasına izin verilmedi.

"BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?"

Anne İsmigül Sevcan'ın, "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" şeklindeki sözleri yürekleri sızlatırken, olay sosyal medyada infiale neden oldu. Tepkilerin büyümesi üzerine anne ve kızına oturma izni verildiği öğrenildi.