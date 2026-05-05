  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şamil Tayyar, AK Partili vekile kesilen 2 buçuk milyonluk cezayı hatırlattı: İmzanızı korkak alıştırmayın İsrail medyasından itiraf! 'Uçuruma sürükleniyoruz' Batı taklitçisi seküler zihniyetin ‘köpekli’ rezil reklamı: ‘Anneler Günü’ kılıfı altında aile yapısı hedef alındı ABD İran’ın nükleer kapasitesini yine diline doladı! ABD, İran’ın 10 nükleer bomba kapasitesi olduğunu tekrarladı! Yanına kâr kaldı: Oğuzhan'ın 'baraj patladı' yalanında karar “Siyonist akıl” aile yapımızı dinamitliyor Bahçeli: Öcalan'ın statü açığı meselesi ele alınmalı Aylık 3 milyar dolar işlem hacmi vardı! Bahis ve kara para ağına dev operasyon Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Pekin'den Meta'ya yapay zeka vetosu Faizsiz evlilik kredisi alanlara müjde! İkinci çocukta borçları devlet...
Gündem Yoksul diye anne ve çocuğu dışarı atmışlardı! Restorandaki vicdansızlığa bakanlık ceza kesti
Gündem

Yoksul diye anne ve çocuğu dışarı atmışlardı! Restorandaki vicdansızlığa bakanlık ceza kesti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yoksul diye anne ve çocuğu dışarı atmışlardı! Restorandaki vicdansızlığa bakanlık ceza kesti

İstanbul Tarabya'daki bir hamburger restoranında, maddi durumları gerekçe gösterilerek dışarı atılmak istenen anne ve kızı için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. "Ticaret ahlakıyla bağdaşmaz" denilerek yapılan denetimde, işletmeye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya semtinde bir fast-food şubesinde yaşanan insanlık dışı olay, devletin en üst kademelerini harekete geçirdi. Maddi durumları iyi olmadığı gerekçesiyle bir anne ve küçük kızının restorandan uzaklaştırılmak istenmesi üzerine Ticaret Bakanlığı derhal inceleme başlattı. Bakanlık, "Hiçbir anne ve çocuk bir mekândan dışlanamaz" diyerek işletmeye ağır yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Tarabya'daki bir hamburger şubesinde maddi durumu iyi olmadığı gerekçesiyle bir anne ve kızının restorandan uzaklaştırılmak istenmesine ilişkin para cezası uyguladı.

İstanbul Tarabya'daki bir hamburger şubesinde maddi durumu iyi olmadığı gerekçesiyle bir anne ve kızının restorandan uzaklaştırılmak istenmesi üzerine Ticaret Bakanlığı, harekete geçti.

Olayın hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirtilen Ticaret Bakanlığı'ndan "Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "burada oturamazsın" denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Konunun Ticaret Bakanlığınca ciddiyetle ele alındığı belirtilen açıklamada, "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır." denildi.

Bakanlık son olarak, vatandaşların ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Tarabya'daki bir hamburger şubesinde maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızının, sırf bu gerekçeyle restoranda oturarak yemek yemesine izin verilmediği ve kapı dışarı edilmek istendiği aktarıldı. Bir duyarlı vatandaşın anne ve kızı için de yemek satın almasına rağmen aileye masa servisi yapılmasına izin verilmedi.

"BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?"

Anne İsmigül Sevcan'ın, "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" şeklindeki sözleri yürekleri sızlatırken, olay sosyal medyada infiale neden oldu. Tepkilerin büyümesi üzerine anne ve kızına oturma izni verildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden net tavır! İstanbul’da sokak köpekleri hamlesi
İstanbul Valiliğinden net tavır! İstanbul’da sokak köpekleri hamlesi

Gündem

İstanbul Valiliğinden net tavır! İstanbul’da sokak köpekleri hamlesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! O maça şike soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! O maça şike soruşturması

Spor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! O maça şike soruşturması

İstanbul'da fuar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da fuar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Gündem

İstanbul'da fuar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İstanbul'da köpek sorunu: İBB'nin patili dostları o sokakta çocuklara saldırıyor!
İstanbul'da köpek sorunu: İBB'nin patili dostları o sokakta çocuklara saldırıyor!

Gündem

İstanbul'da köpek sorunu: İBB'nin patili dostları o sokakta çocuklara saldırıyor!

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selçuk ayhan

Bakanlık kestiği cezayı aile ye versin hatta iki katını kessin aileye versin

YILMAZ DURMUŞ

Bunlara ne kadar ceza uygulanırsa uygulansın ehemmiyeti yok, esas olan bu düşünce yapısına sahip olan insanlarımızı eğitebilmektir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23