Almanya'da SUV vahşeti! Gözü dönmüş katil aracını kalabalığın üzerine sürdü: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Almanya’nın Leipzig kenti, güpegündüz yaşanan bir "araçlı saldırı" haberiyle sarsıldı. Grimmaische Caddesi üzerinde saatte 70-80 kilometre hızla SUV tipi aracını yayaların arasına süren saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın ilk etapta kaza olduğu düşünülse de, yapılan incelemeler ve resmi açıklamalar bunun kaza değil, bilinçli ve vahşi bir "saldırı" olduğunu tescilledi.

Almanya’nın Leipzig kentinde bir aracın yaya yolundaki kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganın 33 yaşında bir Alman olduğu açıklandı.

Almanya’nın Leipzig kentinde aracın kalabalığın arasına daldığı olayın kaza değil "saldırı" olduğu ortaya çıktı. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, düzenlediği basın toplantısında araçlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirterek, saldırgan için "o bir seri katil "ifadelerini kullandı. Schuster, faalin polis tarafından tanındığını, Leipzig şehrinde ikamet eden 33 yaşında bir Alman olduğunu açıkladı. Schuster, "Korkunç bir saldırı. Mevcut duruma göre tek başına hareket eden bir silahlı saldırgan ile karşı karşıyayız" dedi.

Basın toplantısında konuşan Leipzig Savcısı Claudia Laube ise, şüpheli hakkında iki cinayet ve en az iki cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "İçişleri Bakanı Schuster’in belirttiği gibi bunun vahşi bir saldırı olduğu varsayımı ile hareket ediyoruz" dedi.

 

"Yaşananlar karşısında şoktayız"

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, olayı "vahşet" olarak nitelendirerek, "Yaşananlar karşısında şoktayız. İki ölüm, şu ana kadar 3’ü ağır çok sayıda yaralımız var. Bu korkunç saldırıyı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" dedi.

Leipzig Emniyet Müdürü Rene Demmler ise, şüphelinin gözaltına alınırken direnmediğini ve polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları, saldırganın Grimmaische Caddesi üzerinde saatte 70-80 kilometre hızla SUV tipi aracıyla yayaların arasına daldığını belirtti.

Yetkililerin ilk değerlendirmesine göre saldırının arka planında siyasi veya dini bir motif bulunmuyor. Yetkililere göre aile içi bir anlaşmazlık söz konusu saldırıyı tetiklemiş olabilir. 

