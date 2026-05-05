Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor

Başkentteki konser vurgununa ilişkin açıklamada bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan 24 Eylül 2025 günü yaptığı basın toplantısında itiraf gibi bir açıklama gelmiş, kendini aklamaya çalışan Yavaş, “146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var” diyerek herkesin tepkisini çekmişti.

SES, IŞIK, SAHNE, GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURULUMU İHALESİ!

Şimdi aynı Yavaş yönetimindeki ABB, yine ses, ışık ve sahne kurulumu işi için ihaleye çıkıyor. ABB resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanında;

“Büyük Ölçekli Ses, Işık, Sahne, Görüntü Sistemleri Kurulumu Hizmet Alımı.

İhale Birimi: Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

İhale Kısa Özeti: Büyük Ölçekli Ses, Işık, Sahne, Görüntü Sistemleri Kurulumu Hizmet Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir” deniliyor. İla tarihi ise 7 Mayıs 2026. Şimdi herkes, ışıkçı, sesçi gibi işleri yapan sahne kurulumcularına günlük 100 bin liraya kadar yevmiye veren ABB’nin, ihaleyi nasıl sonuçlandıracağını merak ediyor.