  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şamil Tayyar, AK Partili vekile kesilen 2 buçuk milyonluk cezayı hatırlattı: İmzanızı korkak alıştırmayın İsrail medyasından itiraf! 'Uçuruma sürükleniyoruz' Batı taklitçisi seküler zihniyetin ‘köpekli’ rezil reklamı: ‘Anneler Günü’ kılıfı altında aile yapısı hedef alındı ABD İran’ın nükleer kapasitesini yine diline doladı! ABD, İran’ın 10 nükleer bomba kapasitesi olduğunu tekrarladı! Yanına kâr kaldı: Oğuzhan'ın 'baraj patladı' yalanında karar “Siyonist akıl” aile yapımızı dinamitliyor Bahçeli: Öcalan'ın statü açığı meselesi ele alınmalı Aylık 3 milyar dolar işlem hacmi vardı! Bahis ve kara para ağına dev operasyon Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Pekin'den Meta'ya yapay zeka vetosu Faizsiz evlilik kredisi alanlara müjde! İkinci çocukta borçları devlet...
Gündem Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor
Gündem

Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor

Geçtiğimiz yıl sahne kurulumunda çalışan sesçi, ışıkçı gibi çalışanlara günlük 20 bin ile 100 bin lira yevmiye verdiğini belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş yine ihaleye çıkıyor.

Başkentteki konser vurgununa ilişkin açıklamada bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan 24 Eylül 2025 günü yaptığı basın toplantısında itiraf gibi bir açıklama gelmiş, kendini aklamaya çalışan Yavaş, “146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var” diyerek herkesin tepkisini çekmişti.

SES, IŞIK, SAHNE, GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURULUMU İHALESİ!

Şimdi aynı Yavaş yönetimindeki ABB, yine ses, ışık ve sahne kurulumu işi için ihaleye çıkıyor. ABB resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanında;

“Büyük Ölçekli Ses, Işık, Sahne, Görüntü Sistemleri Kurulumu Hizmet Alımı.

İhale Birimi: Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

İhale Kısa Özeti: Büyük Ölçekli Ses, Işık, Sahne, Görüntü Sistemleri Kurulumu Hizmet Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir” deniliyor. İla tarihi ise 7 Mayıs 2026. Şimdi herkes, ışıkçı, sesçi gibi işleri yapan sahne kurulumcularına günlük 100 bin liraya kadar yevmiye veren ABB’nin, ihaleyi nasıl sonuçlandıracağını merak ediyor.

ABB'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Çalışma olmazsa yol çilesi tabi bitmez!
ABB'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Çalışma olmazsa yol çilesi tabi bitmez!

Gündem

ABB'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Çalışma olmazsa yol çilesi tabi bitmez!

CHP'li belediyeler yandaş arpalığına döndü
CHP'li belediyeler yandaş arpalığına döndü

Gündem

CHP'li belediyeler yandaş arpalığına döndü

Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü
Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü

Gündem

Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü

Partide rahatsızlık duyanlara çağrı! Önder Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi!
Partide rahatsızlık duyanlara çağrı! Önder Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi!

Gündem

Partide rahatsızlık duyanlara çağrı! Önder Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi!

Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı
Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı

Gündem

Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23