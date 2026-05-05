Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı

Hemen her yıl henüz mevsimi gelmediği için tezgahlara ilk kez çıkan turfanda ürün fiyatlarıyla ‘ekonomi bitti’ algısına soyunan CHP ve medyası bu yılın ‘dilim karpuz sezonu’nu da açtı.

Pazar tezgahlarını gezen CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, mayıs ayı başında ilk kez tezgahlara çıkan ithal bir karpuzun kilosunun 50 liraya satıldığını görünce 3 kiloluk bir dilimi eline alarak “Bu karpuzun 1 dilimi. Bu dilim 164 TL. Adana’nın, Diyarbakır’ın karpuzu da değil. İthal!” sözleriyle ‘dilim karpuz sezonunu başlatmış oldu.

Oysa elindeki karpuz dilimiyle hiç utanmadan manipülasyona soyunan Işık’ın hesabına MASAK raporlarına göre Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından her ay işe gitmeden 202 bin lira yollanıyordu. Ayrıca kendisi İBB’nin şirketi Kültür A.Ş’den de hiç işe gitmeden maaş alan bir bankamatik memuruydu!