Erkeklerin korkulu rüyasıydı! Kabus gelin dokuzuncuda enselendi

Erkeklerin korkulu rüyasıydı! Kabus gelin dokuzuncuda enselendi

Zaman zaman Türkiye'de de yaşanan ve çoğunlukla gelinin altınları alıp kaçmasıyla sonuçlanan gelin tuzağının benzeri Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde yaşandı. Evlilik vaadiyle kurbanlarını soyan bir kadın dokuzuncu evliliğinde yakayı ele verdi. Kadının, sekiz farklı erkekten de benzer yöntemle para aldığı belirlendi.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletina bağlı Beed bölgesinde sahte evlilikler üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağı polis tarafından ortaya çıkarıldı. “Gelin çetesi” olarak anılan yapılanmanın, çok sayıda erkeği evlilik vaadiyle kandırarak para aldığı belirlendi.

İddiaya göre, çete üyeleri tarafından evlilik bahanesiyle tuzağa çekilen dokuzuncu adam, kısa sürede yüz binlerce rupi dolandırıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde, “gelin” olarak tanıtılan kadının daha önce sekiz farklı erkekle benzer şekilde sahte evlilik yaptığı ve her birinden çeşitli miktarlarda para aldığı ortaya çıktı. Bu yöntemin sistematik biçimde uygulandığı ve dolandırıcılığın organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

POLİSTEN VATANDAŞLARA UYARI

Aynı bölgede daha önce de benzer dolandırıcılık vakalarının yaşandığı biliniyor. Beed ve çevresinde, sahte evlilik vaadiyle erkeklerin hedef alındığı ve özellikle maddi durumları gözetilerek seçilen kişilerin kısa sürede evlilik bahanesiyle kandırıldığı bazı olaylar daha önce de polis kayıtlarına geçmişti. Yetkililer, bu tür organize dolandırıcılıkların bölgede zaman zaman tekrarlandığını vurgularken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

