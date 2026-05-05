SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde!

İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Savunma ve Havacılık Fuarı, ASELSAN’ın deniz altı ve üstünde devrim yaratan yeni teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin otonom sistemlerdeki gücünü deniz altına da taşıyan KILIÇ kamikaze otonom su altı aracı (OSA) ile su üstünde caydırıcı bir güç sunan TUFAN, fuarın en çok dikkat çeken projeleri arasında yer aldı. İlk kez sergilenen bu sistemler, Türkiye’nin mavi vatandaki öngörülemeyen tehditlere karşı savunma kabiliyetini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

MAVİ VATANIN YENİ MUHAFIZLARI: TUFAN VE KILIÇ

ASELSAN’ın özgün mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen bu iki sistem, deniz harbinin kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor:

Su üstü hedeflerine karşı geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı, SAHA 2026'da ilk kez tanıtıldı.

Türkiye’nin bu alandaki ilk yerli otonom su altı aracı (OSA) olan KILIÇ, su altı operasyonlarında kritik bir görev üstlenecek.

Her iki araç da özellikle öngörülemeyen tehditlere karşı Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını artırmak üzere tasarlandı.

ASELSAN, bu stratejik silah sistemlerini dünya kamuoyuna ve profesyonellere ilk kez bu fuarda sundu.