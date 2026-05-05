Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında TBMM'de açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 'statü' meselesine ilişkin de açıklama yaparak; "Barış süreci koordinatörlüğü kurulmasını öneriyorum" dedi.

Bahçeli açıklamasında, "Nitekim 11 Temmuz 2025’te terör örgütü PKK mensubu bir grubun sembolik törenle silah bırakması, bu tarihi çağrının ve Terörsüz Türkiye iradesinin karşılık bulduğu önemli bir aşama olmuştur. Bu kapsamda Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE DESTEK

Bahçeli'nin statü açıklamasının ardından DEM Parti'den MHP Liderine destek mesajı geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Bahçeli'nin açıklamasını desteklediklerinin altını çizerek; "Bu aşamada sürecin en kritik aktörlerinden biri olan Abdullah Öcalan’ın hukuki durumunun açık ve net bir çerçeveye kavuşması da büyük önem taşımaktadır. Fiziki koşullarının iyileştirilmesi, görüşme ve iletişim imkanlarının genişletilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için zorunludur." dedi.

Bahçeli'nin sözlerinin 'altına imza attıklarını' söyleyen Bakırhan, "Kendisi, 'Benim tek derdim sorun çözmektir. Statüden kastettiğim şey çalışma koşullarına sahip olmamdır. Kişisel konfor değil, iletişimdir' diyor. Sayın Bahçeli’nin 'Öcalan’ın statüsü ne olacaktır?' sorusu, bu açıdan tarihidir. Bu soru orta yerde duruyor ve hâlâ cevabını beklemektedir. Bugün Bahçeli’nin grup toplantısında statü konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Erdoğan’ın da belirttiği gibi, süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Biz de diyoruz ki: Tarih cesaret edenleri yazar; buyurun, tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan.” açıklamasında bulundu.