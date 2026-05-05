Hipersonik füze SAHA 2026’da: TAYFUN BLOK 4 ilk kez kamyon üstünde sergilendi

Sergilenen sistemde, TAYFUN BLOK 4‘ün konsepti mobil bir platform üzerine taşınmış durumda. Bu yapı, sistemin farklı noktalara hızlı intikali ve konuşlanmasının önünü açarken, hayatta kalabilirlik (survivability) açısından da önemli avantaj sağlıyor.

İlk kez geçtiğimiz yıl tanıtılan TAYFUN BLOK 4 balistik füzesi yaklaşık 7.2 ton ağırlığında ve 10 metre uzunluğunda bulunuyor. Bu ölçüler, sistemin Türkiye’nin en büyük ve en ağır balistik füze projelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor.

TAYFUN balistik füze projesi, Türkiye’nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini artırmaya yönelik en kritik programlardan biri olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında birden fazla balistik füzenin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapamda ilk Blok TAYFUN Balistik Füzeleri, hali hazırda seri üretimde ve teslimatları devam ediyor. TAYFUN BLOK 4 Hipersonik Balistik Füzesi için ise geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

TAYFUN sistemi, modern balistik füze konseptine uygun olarak; ataletsel seyrüsefer (INS) ve uydu destekli güdüm altyapısı, yüksek hassasiyetli terminal faz yönlendirme kabiliyeti, farklı harp başlığı opsiyonlarına uyumlu modüler yapı ve yüksek süratli, balistik uçuş profili gibi unsurlarla geliştiriliyor.

Mobil lançer yapısı ise sistemin klasik sabit konuşlu balistik füzelere kıyasla daha esnek ve operasyonel olarak daha zor tespit edilebilir hale gelmesini sağlıyor.

Hız açısından değerlendirildiğinde, sistemin Mach 5 ve üzeri (hipersonik) süratlere ulaşabildiği ifade ediliyor. Bu hız, füzenin hedefe çok kısa sürede ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda mevcut hava ve füze savunma sistemleri tarafından önlenmesini de zorlaştırıyor.