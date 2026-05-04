Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’ Türkiye ile AKB arasında dev iş birliği! Bakan Yardımcısı Osman Çelik'ten Semerkant'ta stratejik hamle! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklayacak Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı Trump ve Merz arasında ipler gerildi! ABD Almanya'daki askeri gücünü tırpanlıyor, transatlantik ittifakında çatlak büyüyor! Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var
CHP'li Burcu Köksal, Kel Ali'nin adını parka verdi

CHP yöneticileri, kirli geçmişiyle gurur duymaya devam ediyor... Göreve geldiği günden beri ismi skandallarla anılan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 1920-27 yılları arasında verdiği idam kararlarıyla aralarında İskilipli Atıf Hoca ile yüzlerce alimin olduğu 2 bin 470 kişiyi astıran Ali Çetinkaya’nın adını kentte bulunan bir parka verdi.

HABER MERKEZİ/  Göreve gelir gelmez böcek var iddiasıyla belediye makam odasını yenileten CHP’li Burcu Köksal’ın yönettiği Afyonkarahisar Belediyesi skandal bir karara imza attı.

 

CHP’li Afyonkarahisar Belediyesi, devrin İslam âlimlerinden İskilipli Atıf Hoca’yı verdiği keyfi kararla darağacına gönderen İstiklal Mahkemeleri’nin militan Başkanı Ali Çetinkaya’nın adını kentte bulunan bir parka verdi.

 

CHP’li Mehmet Kemal Demirkırkan başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında gündemin 49. maddesi kapsamında, Selçuklu Mahallesi 1341, 1500 ve 1505 sokaklarda bulunan parka isim verilmesine ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyonu raporu görüşüldü. Meclis üyelerinin değerlendirmesinin ardından söz konusu rapor oy birliğiyle kabul edilerek, parkın isminin “Ali Çetinkaya Parkı” olması kararlaştırıldı.

 

Kararla birlikte Selçuklu Mahallesi’ndeki park, bundan böyle “Ali Çetinkaya Parkı” adıyla hizmet verecek.

 

ata

kıyamete kadar bu ikili devam edecek... hak ve batıl.... hilal ve haçlı.... nurlu ve nursuz....

Ahmet

Bunlara oy veren müslümanlar düşünsün ne diyelim.
